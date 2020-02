JLo y Shakira impactaron en el Super Bowl

Por primera vez en la historia del Super Bowl (final del campeonato de fútbol americano), dos latinas, Jennifer López y Shakira, encabezaron el espectáculo de medio tiempo. Ambas pusieron a bailar a los más de 60 mil asistentes en el Hard Rock Stadium en Miami.

Canciones como “Get right”, “Waiting for tonight”, “On the floor”, “Ojos así”, “She wolf”, “Chantaje”, “Whenever Wherever” y “Hips don’t lie” sonaron por los parlantes del recinto, mientras que un gran despliegue de luces, escenografía y personas se movilizaban por toda la cancha.

Unos 100 millones de personas fijaron sus miradas sobre Jennifer López y Shakira que encantaron con su voz y contagiante ritmo. Ambas demostraron talento e envidiable estado físico, literalmente se comieron el escenario.

La colombiana realizó su popular baile de caderas en el escenario al que se le unió el cantante puertorriqueño Bad Bunny. Tocó guitarra y batería.

A su turno, JLo, al igual que su colega, tuvo un impresionante despliegue coreográfico. Con canciones como “Jenny from the Block”, “Get Right” y “Waiting for Tonight” encantó al público. A ella se le unió el colombiano J Balvin con quien coreó “Mi gente”.

Al final ambas cantaron “Waka Waka” y “Let’s Get Loud”, que terminó con un gran baile en conjunto.

Esta 54 edición del Super Bowl pasará a la historia como el espectáculo con más ritmo y dinamismo. Quien se robó la atención del evento fue Emme, la hija gemela de Marc Anthony y Jennifer López, quien acompañó a su madre en la canción “Let’s get loud”.

Además, Jlo sorprendió al público del Hard Rock Stadium con una muestra de sensual pole dance. Como se sabe, pese a sus 50 años, la cantante sigue ofreciendo los mejores shows para su público.

Tanto Shakira como Jennifer López han llevado semanas preparándose para este show que duró 20 minutos aproximadamente.

No faltó el homenaje al recientemente desaparecido basquetbolista Kobe Bryant.