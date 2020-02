Shakira es acusada de hacer ‘playback’ durante su presentación en el Super Bowl [VIDEO]

Las presentaciones del mediotiempo del Super Bowl 2020, celebrado el pasado domingo en el Hard Rock de Miami en Florida, estuvo a cargo de las cantantes Shakira y Jennifer López. Ambas presentaron un espectáculo celebrado por los espectadores del evento.

Sin embargo, no todos quedaron contentos, especialmente con la participación de la colombiana Shakira. Y es que usuarios en redes sociales, específicamente en la plataforma de Twitter, han acusado a la artista de realizar ‘playback’ al momento de realizar su presentación.

Usuarios acusaron a Shakira de hacer 'playback' durante presentación en el Super Bowl.

Justamente, la cantante estadounidense Lady Gaga había hecho un comentario relacionado al tema. Durante un concierto que brindó en el Meridian de Miami, una noche antes del Super Bowl, afirmó que “¡Será mejor que no escuchen el ‘playback!’, en relación al espectáculo de las cantantes.

Sin embargo, la intérprete de ‘Bad Romance’ aseguró poco después que en realidad ama las dos artistas latinas.

Shakira y Jennifer López presentaron una mezcla de sus más reconocidos hits. ‘Whenever, Wherever’ y ‘Hips Don’t Lie’ resaltaron dentro del repertorio de la cantante colombiana.

Por su parte, JLo brilló mientras cantaba sus éxitos ‘Jenny From The Block’ y ‘On The Floor’.

A pesar de los comentarios en contra de Shakira, la mayoría de reacciones sobre el espectáculo fueron positivas. Ambas intérpretes asombraron a su público con la energía dejada en el escenario.