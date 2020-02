Super Bowl 2020: Revive lo mejor de la presentación de Jlo y Shakira en el espectáculo de medio tiempo

El tan esperado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020 estuvo a cargo de dos cantantes latinas de infarto, Jennifer Lopez y Shakira, quienes cautivaron a los más de 60,000 de asistentes a la final de la NFL.

Shakira no dudó en complacer al público con temas como “Waka Waka”, “She wolfe”, “Ojos así”, “Whenever, wherever”, “Hips don’t lie”. Incluso se lanzó entre la multitud y fue atrapada por los espectadores. Además, su participación contó con la presencia del famoso trapero Bad Bunny, quien entonó su popular canción “Callaita”.

La imponente Jennifer López deleitó a sus fans con sus conocidos temas como “On the floor”, “Jenni from the block”, “Get right” y “Waiting for tonight”. En esta ocasión, la acompañó J Balvin con quien cantó el famoso sencillo “Que calor”.

Ambas estrellas se unieron para hacer una coreografía del tema “Waka Waka" al finalizar el show. Sin duda, el momento más impresionante de la gala fue cuando la hija de Jennifer López apareció en el masivo concierto.

Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl

Cabe resaltar que tanto Shakira como Jennifer Lopez son las primeras artistas latinas que animarán el entretiempo del partido, espectáculo para el que ambas se han preparado arduamente por muchos días.

Jennifer Lopez con bolso en forma de balón de fútbol americano

¿Cuando será el Super Bowl?

La final del Super Bowl se realizará el domingo 2 de febrero del 2020

Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl

¿Dónde será el Halftime show de Shakira y JLo por la Super Bowl 2020?

El lugar elegido para la fiesta del futbol americano será el Hard Rock Stadium de Miami

¿Quienes se enfrentan en el Super Bowl?

El campeón de la NFL se disputará entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco

¿A qué hora es el Halftime show de Shakira y JLo por la Super Bowl 2020?

El show de medio tiempo del Super Bowl 2020 se dará en los siguientes horarios, según cada país

- Argentina: 10:20 p.m.

- España: 2:45 a.m (Del lunes 3 de febrero de 2020)

- Perú: 8:20 p.m.

- Chile: 10:20 p.m.

- Colombia: 8:20 p.m.

- México: 7:20 p.m.

¿A qué hora es el Halftime show de Shakira y JLo por la Super Bowl 2020 en Perú?

En nuestro país, el evento se transmitirá a las 8:20pm

¿Dónde ver el Halftime show de Shakira y JLo por la Super Bowl 2020?

Los canales oficiales para ver el Super Bowl 2020 son

- Azteca TV.

-FOX Sports

- ESPN

- Sky Sports

- Televisa