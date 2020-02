Shakira y Jennifer López en el Super Bowl Youtube HD: revive el show de medio tiempo NFL | Video

EL Super Bowl 2020 contó con la participación de las cantantes Jennifer López y Shakira para el medio tiempo. Las latinas no desaprovecharon la oportunidad y pusieron a bailar a los más de 60 mil asistentes en el Hard Rock Stadium en Miami.

Canciones como Get right, Waiting for tonight, On the floor, “Ojos así”, “She wolf” ,"Chantaje", “Whenever Whenever” y “Hips don´t lie” sonaron por los parlantes del recinto, mientras que un gran despliegue de luces, escenografía y personas se movilizaban por toda la cancha.

Shakira y Jennifer López en el Super Bowl

Además, invitados como Bad Bunny y J Balvin se hicieron presentes para cantar “Callaita”,"Qué calor".

PUEDES VER Jennifer Lopez marca distancia con vestimenta de Shakira en conferencia del Super Bowl 2020

Quien se robó la atención del evento fue la presencia de la hija de Jennifer López. Además, Jlo sorprendió con su sensual pole dance.

Jennifer Lopez en el Super Bowl 2020

Asimismo, se realizó el homenaje al desaparecido basketbolista Koby Bryant. Vale recalcar que tanto Shakira como Jennifer López han llevado semanas preparándose para este show que duró 20 minutos aproximadamente.

¿Qué canales transmiten el Halftime show de Shakira y JLo por la Super Bowl 2020?

Estos son los canales que transmitirán el Super Bowl 2020: FOX Sports, Sky Sports, ESPN, Azteca TV y Televisa.

Asimismo, para seguir EN DIRECTO el evento Super Bowl 2020, puedes hacerlo en estos canales, según tu ubicación:

- Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia: Fox Sports, ESPN

- México: Fox Sports, Televisa, TV Azteca, ESPN

Póster Super Bowl

¿Dónde será el Halftime show de Shakira y JLo por la Super Bowl 2020?

La sede del Super Bowl 2020 se jugará en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos el domingo 2 de febrero a las 6:30 pm. (hora peruana).

¿Quiénes juegan en la Super Bowl 2020?

NFL en Twitter

Los equipos que disputarán la final del Super Bowl 2020 son los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, luego de que ambos vencieran, respectivamente, a los Green Bay Packers y los Tennessee Titans.