Las divas latinas Jennifer Lopez y Shakira hicieron historia con su aclamada actuación en el descanso de la final de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), evento también conocido como Super Bowl o Super Tazón. Ambas hicieron vibrar a los más de 60 mil espectadores que se dieron cita en el Hard Rock Stadium, entre los que resaltó la presencia del prometido de JLo, Alex Rodríguez, quien acompañó a su amada en su importante presentación. Sin embargo, llamó la atención la notoria ausencia de Gerard Piqué, pareja y padre de los hijos de la barranquillera.

Además del esperado encuentro entre los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, el pasado dos de febrero también fue una fecha muy especial para Shakira y Gerard Piqué, pues ambos cumplen años en esa fecha y pese a ello, permanecieron separados.

La situación generó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos de la pareja, en medio de la confusión generada trascendió que el jugador del Barcelona se quedó con las ganas de partir a Miami junto a la cantante pero compromisos laborales con su equipo se lo impidieron.

El deportista catalán debía quedarse en España porque tenía un partido pactado entre su equipo Barcelona y el Camo Nou, la misma fecha en que se celebró el Super Bowl.

Shakira y Gerard Piqué

Recordemos que días antes de la fecha, Shakira fue consultada sobre cómo pensaba celebrar su cumpleaños número 43. “No me creerás, pero ni siquiera lo he pensado. He estado tan concentrada en las preparaciones que no veo más allá del halftime, pero lo que más quiero es celebrar con mi familia, ya que estos últimos días no he podido estar con ellos y todos tenemos cumpleaños”, fueron las palabras de la intérprete del “Waka waka”.