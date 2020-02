Renzo Schuller era pedido por la productora de “Esto es Guerra” para ser el nuevo conductor del reality. Sin embargo, el excompañero de Gian Piero Díaz descartó la propuesta.

Tras día de haber iniciado el programa de competencia, el conductor de televisión volvió a encender la polémica.

Como se recuerda, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se convirtieron en amigos inseparables, la química traspasaba las pantallas cuando conducían juntos el desaparecido reality “Combate”.

Sin embargo, se especuló que una fuerte rencilla terminó con la amistad. Hasta el momento, ninguno ha revelado el verdadero motivo de su distanciamiento.

Renzo Schuller confesó que estuvo entre los candidatos para ser conductor de “Esto es Guerra”, donde salió elegida Jazmín Pinedo.

“Si, hubo un acercamiento, se conversó, pero por distintos motivos no se concretó. Había otras cosas y se complicaba. Siempre hubo respeto en todos lados, pero no se dio, yo tenía un contrato de palabra (con GV Producciones) y no podía romper eso. Lamentablemente no se podía por varios motivos... Estoy con otros proyectos personales, entonces por tiempos sería bien complicado", expresó.

De igual manera, el conductor de “El show después del show” mencionó que no se atreve a asegurar que nunca volverá a trabajar con Gian Piero Díaz porque no sabe qué puede pasar en el futuro.

El presentador Renzo Schuller anunció el estreno de “El show después del show” con nuevo contenido para este año. El horario estaría siendo evaluado, pero ya está confirmado el regreso del programa.