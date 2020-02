Pedro Suárez Vértiz utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje a su hijo Salvador Suárez Vértiz. El día de hoy, el primogénito del rockero peruano cumple 22 años, y por tal motivo, lo saludó en Facebook.

En la publicación, el intérprete de “Cuéntame” se emocionó porque cuando nació su pequeño, fue el primer y único varón de la familia; incluso le recordó una graciosa anécdota luego de llegar a la vida.

"Feliz cumpleaños hijo mío Salvador. Mi primer hijo hombre, y el primer descendiente hombre en la familia de tu madre. No habían visto un bebé con pene jamás. Ni tus antepasados en Bélgica. Todos venían a verte calato hijo. Y yo más orgulloso no me podía sentir”, escribió el cantante peruano.

Así también, Pedro Suárez Vértiz expresó que su hijo Salvador se ha convertido en “cabeza de su familia”, y se mostró orgulloso por ello.

“Eres hoy a tus 22 años, mi reemplazo físico como cabeza de familia. Te encargas de los automóviles, los seguros, cuidas de tu madre y hermana, corriges a tu hermano menor, y eres mi brazo derecho verificando los datos de mis columnas, para que no vuelva a escribir que Oscar Wilde es inglés”, sostuvo el cantante.

El exvocalista de “Arena Hash” acompañó el saludo con una foto de ambos aproximadamente una década atrás. El artista lo calificó como un joven “inteligente” y alguien a quien ama como a su vida.

“Eres acuario como tus padres. Noble como tu abuelo, e inteligente como nadie. Feliz cumpleaños mi eterno Salvador. Te amo hijo mío”, añadió.