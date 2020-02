La tercera gala de Operación Triunfo 2020 de este domingo 2 de febrero tuvo grandes sorpresas. Y es que Eli fue la segunda expulsada de esta edición del ‘talent show’. Ella competía contra Rafa, y fue el público quien se inclinó por él.

La cantante originaria de Las Palmas de Gran Canaria tuvo una mala racha, ya que la última semana estuvo con gripe, por lo que no pudo participar en los pases de micros. La última actuación de Eli en OT 2020 fue con una interpretación acústica de Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) de Pixie Lott.

PUEDES VER Aliexpress: españoles temen contagiarse de coronavirus por abrir paquetes de envió procedentes de China

Luego de conocerse su eliminación de la competencia, Eli se despidió de sus compañeros con cariñosos abrazos y besos. Pero los profesores de la Academia no se quedaron atrás y le dedicaron mensajes de adiós a través de sus cuentas de Twitter.

Los nominados de la gala 3

Como es sabido, en esta gala debía haber también nuevos nominados para dejar el concurso. Es así que el jurado de OT 2020 eligió a cuatros candidatos, entre los que destaca Anne. De hecho, valoraron de manera positiva que la joven hubiera mostrado otro registro, aunque Nina indicó que no había estado al nivel del tema elegido.

Nick también fue nominado, él esperaba el hecho ya que había estado enfermo y llegó sin voz a la gala. Uno de los jurados, Javier Llano, le dijo: “Le has puesto actitud, pero estabas fuera de la canción”.

Las interpretaciones de Nick y Maialen también recibieron comentarios de Natalia Jiménez. La cantante expresó que ellos contaban con todo para hacer un show increíble. “Tenemos la sensación de que os habéis quedado un poco cortos”, afirmó.

Otra concursante que fue propuesta para abandonar la Academia fue Samantha. Portu comparó su versión de ‘Maniac’ con una que grabó hace años otra participante, Lorena Gómez. El juez indicó a Samantha que le había faltado “garra e intensidad”.

PUEDES VER Pablo Alborán ofrecerá concierto benéfico en Madrid para apoyar la investigación del cáncer [VIDEO]

Pese a ello. Noemí Galera hizo presente a los profesores que habían decidido salvar a aquel concursante que haya tenido mejor desempeño entre los cuatro nominados. Es así que Samantha se libró.

Momento después llegó el turno de las pizarras y los compañeros decidieron salvar a Anne, quien obtuvo siete votos. Maialen recibió cuatro y Nick ninguno. Ambos se encuentran ahora en manos de la audiencia y uno de ellos podría terminar la competencia en el próximo programa de OT 2020.