Karol G ingresa al mundo de los deportes con carrera de karts

Karol G es una de las cantantes de reggaetón más consolidadas en la actualidad. Su más reciente éxito “Tusa”, tema que canta junto a Nicki Minaj, le ha llevado hasta el programa de Jimmy Fallon, rompiendo barreras de esta manera.

Sin embargo, la colombiana tenía otro sueño antes de convertirse en una famosa intérprete del genero urbano. La pareja de Anuel AA quería ser piloto de motocros.

Karol G y el piloto Memo Rojas. Foto: Red Bull

Hace poco, Karol G viajó a México, la región que más reproduce su música de todas las ciudades del mundo, y fue ahí donde contó su inclinación por este tipo de deportes.

“Cuando era niña, mis primos practicaban motocross como profesión y me encantaba. En los paseos familiares aprovechaba para darme la vueltica. Me hubiera gustado hacerlo como profesión, pero en mi casa súper prohibido. Mi papá nunca estuvo de acuerdo porque mis primos se accidentaban y no quería ver eso en mí”, comentó al portal Red Bull.

Karol G confesó que uno de sus sueños fue correr en motos.

A pesar de cumplir con dicho sueño de manera profesional, Karol G se compró hace un año dos motos, las cuales usa en sus días libre en su casa de Medellín.

Ahora, la pareja de Anuel AA hace una comparación entre motocros y la música, especialmente la urbana. Ambas están acaparadas por hombres.

“Estar en una pista acompañada de otros hombres me sorprende, porque hacemos planes de montar y llega mucha gente. Pueden haber 30 o 40, y yo ser la única mujer y digo qué bonito estar con ellos y compito. Me da esa oportunidad de crecer y llenarme de retos”, señaló.

Karol G compite en carrera karts

Karol G se juntó con el piloto mexicano Memo Rojas para unas carreras de karts. En las imaganes se pudo ver a la artista muy emocionada y, a la vez, concentrada.