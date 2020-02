Tras publicarse el escandaloso audio en el que la actriz Amber Heard admite haber agredido físicamente a su exesposo Johnny Depp, nuevos detalles que lo que fue el explosivo matrimonio entre las estrellas de Hollywood, salen a la luz.

Adam Waldman, abogado del intérprete del recordado pirata “Jack Sparrow”, reveló que Amber Heard “perpetró violencia en serie” hacia Depp, antes de que “inventara un engaño de abuso para encubrirlo”.

PUEDES VER: Usuarios critican a Amber Heard tras audio de agresión a Johnny Depp

Las grabaciones de las conversaciones íntimas entre Amber Heard y Johnny Depp, evidencian un momento en que el actor le dice a su entonces esposa, que tiene que parar con las agresiones. “No sé cuál fue el movimiento de mi mano real, pero estás bien. Te pegué, pero no te lastimé”, se oye responder a la actriz.

A mediados del 2019, el actor denunció haber sido víctima de violencia doméstica durante su matrimonio con la actriz. Los audios difundidos recientemente confirman las agresiones. (Foto: AFP)

En otro momento del audio, Deep admite que pese a los constantes problemas que tenía su matrimonio, no quería separarse. "No quiero dejarte. No quiero el divorcio, no te quiero fuera de mi vida. Solo quiero paz. Si las cosas se ponen físicas, tenemos que separarnos”, señala. A lo que la protagonista de “Aquaman” responde condescendientemente y asegura que intentará cambiar, pero “no promete nada”. "A veces me enojo tanto que me pierdo. Voy hacer todo lo posible para cambiar ".

Johnny Depp y su desenfrenada vida producto de las adicciones

Este extracto de los polémicos audios han sido interpretados por el abogado de Johnny Depp, como un indicador de que ella fue la victimaria y su defendido, la víctima. “Esta es una prueba de que ella fue la abusadora”, dijo el abogado del intérprete de 56 años, para el medio USA Today. “Es una conversación que cualquier víctima de abuso real reconocerá demasiado bien... Expone que Heard perpetró violencia en serie contra Depp, que siempre trató de separarse para escapar de su abuso”, sentenció.