Jennifer Lopez: todas las películas de la artista que cantó en el Super Bowl 2020

Películas de Jennifer Lopez | La ‘diva del Bronx’ ha participado en diversos filmes, pero sin duda “Selena” marcó el inicio de su carrera artística en Hollywood.

En esta nota repasa todas las películas en las que ha estado JLo. También conoce algunos detalles sobre sus diferentes actuaciones y cuánto cobra actualmente Jennifer Lopez por ser parte de un largometraje.

Jennifer Lopez: películas

Las primeras apariciones de JLo como actriz fueron en las películas My little girl (1987), Nurses of the line: The crush of 7 (1993), Mi familia (1995), Asalto al tren del dinero (1995), Jack (1996) y Blood and Wine (1997).

En 1997, Jennifer Lopez alcanzó la fama con “Selena”. Ahora te presentamos el listado con las películas en las que ha participado tras el protagónico que la volvió conocida.

- Selena (1997)

Por su primer papel como protagonista, JLo firmó un contrato de un millón de dólares. En la película, la ‘diva del Bronx’ interpretó a la cantante asesinada Selena Quintanilla, cuya muerte a la edad de 23 años la convirtió en un mito. El filme, a diez días de su estreno, ya había recaudado 21,7 millones de dólares.

- Anaconda (1997)

Tras el éxito cosechado por “Selena”, Jennifer Lopez volvió a las pantallas como protagonista de “Anaconda”, un largometraje dirigido por el cineasta peruano Luis Llosa.

“Anaconda” narra las aventuras de un equipo de filmación que se adentra en la selva amazónica para realizar un documental sobre los indios Shirishama, sin saber que una enorme serpiente que se come a los humanos les va a hacer vivir una experiencia terrorífica.

- U Turn (1997)

- Out of sight (1998)

- Antz (1998)

- The Cell (2000)

- The Wedding Planner (2001)

- Angel Eyes (2001)

- Enough (2002)

- Maid in Manhattan (2002)

- Gigli (2003)

- Jersey Girl (2004)

- Shall we dance? (2004)

- Monster-in-law (2005)

- An Unfinished Life (2005)

- El cantante (2007)

- Border Town (2007)

- El Plan B (2010)

- What to Expect When you're expecting (2012)

- Ice Age: Continental Drift

- Parker (2013)

- The boy next door (2015)

- Home (2015)

- Lila & Eve (2015)

- Ice Age 5: Collision Curse (2016)

- Jefa por accidente (2018)

- Hustlers (2019)

Jennifer López nunca ha recibido una nominación a los Óscar, pero su aclamada actuación como una astuta estríper en “Estafadoras de Wall Street” la colaba entre las favoritas de la temporada de premios. Sin embargo, tendrá que esperar por otra oportunidad de la Academia.

¿Cuánto gana por película Jennifer Lopez?

En los últimos años, JLo ha cobrado entre 9 y 12 millones de dólares en las diversas películas, de acuerdo a medios especializados de Estados Unidos. Sin embargo, Jennifer Lopez ha declarado que en su último filme “Hustlers” no recibió algún sueldo.

“Hago cosas que amo. No gané mucho dinero con Hustlers. Lo hice gratis y lo produje”, contó a Entertainment Tonight en 2019.

¿Qué canciones cantó Jennifer Lopez en el Super Bowl?

JLo abrió su presentación con “Jenny on the block”. Luego vinieron éxitos como “Get right” y “Waiting for tonight”. JBalvin la acompañó con “Qué calor”. Luego Jennifer Lopez continuó con una parte de “Love don’t cost a thing”.

El reggaetonero siguió con un extracto de “Mi gente”. JLo siguió con “On the floor”.