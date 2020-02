Guillermo Dávila regresa al Perú para ofrecer un concierto [VIDEO]

El cantante venezolano Guillermo Dávila, anuncia su regreso al Perú para ofrecer un show del que próximamente se estará informando. En una campaña de intriga, el intérprete de conocidos temas como ‘Solo pienso en ti’, Cuando se acaba el amor, Cada cosa en su lugar, entre otros, grabó un video anunciando su llegada e invitando al público a verlo.

En el mismo vídeo, hace una suerte de homenaje a nuestro país mostrando imágenes de Machu Picchu, telares peruanos, iglesias y casas de las más importantes provincias. Finalmente, se exhibe la bandera peruana. " Hola Perú. No sabes los recuerdos que me haces sentir hoy al cantarte nuevamente allí, cerca de ti", se le escucha decir. La fecha y el lugar del show serán dados a conocer en el transcurso de la próxima semana.

En los ochenta, Guillermo Dávila conquistó millones de corazones gracias a su actuación en telenovelas como ‘Ligia Elena’, ‘Nacho’ y ‘Fabiola’. En esa década de oro para las producciones venezolanas, el rostro de 'Nacho’ como se le conocía por su papel en la telenovela, aparecía en la televisión latinoamericana gracias a éxitos musicales como ‘Sólo pienso en ti’, ‘Tesoro mío’ (a dúo con Kiara), ‘Me fascina’, ‘Sin pensarlo dos veces’ y ‘Barco a la deriva’, entre otros.

En nuestro país Guillermo Dávila fue protagonista de un escándalo cuando en 2013 la modelo peruana Jessica Madueño, reveló que su hijo Vasco, de entonces 13 años, era producto de una relación con él, pero que éste no quiso reconocer al niño. “Se quedó mudo cuando le dije que estaba embarazada, no se lo esperaba en ese momento. Me llamó a la semana y su reacción fue negativa. Le dije que si su reacción iba a ser esa que mejor le colgaba el teléfono y que me llamara cuando cambiara de opinión, pero no llamó nunca más”, contó aquella vez Madueño a la Reporte Semanal, programa que posteriormente, llamó a Dávila vía Skipe y cuándo le preguntó por el tema, cortó la comunicación.