Guillermo Dávila anunció su regreso a Lima con un concierto dedicado a la cultura peruana; sin embargo, los usuarios le recordaron y exigieron que primero reconozca a su hijo peruano Vasco Madueño.

El cantante venezolano fue parte de un escándalo mediático en 2013, cuando salió a la luz que tenía un hijo, fruto del romance que vivió con la peruana Jessica Madueño.

Después de siete años, Guillermo Dávila vuelve a causar polémica. “Hola Perú. No sabes los recuerdos que me haces sentir hoy al cantarte nuevamente allí, cerca de ti”, expresó el artista.

Pero las fuertes críticas no se hicieron esperar, allí pedían por su hijo no reconocido. "Primero, debería de reconocer a su hijo y pasarle alimentos", "no es bienvenido, patán","espero que venga con la maleta llena de dinero de lo que le debe a la madre de su hijo", "Dávila, usted tiene un hijo aquí, al que le dio solo sufrimientos y olvidó", fueron algunos de los comentarios.

Como se recuerda, el intérprete venezolano solicitó la prueba de ADN, esta concluyó que él era el padre. Ante la presión de los medios, no reconoció legalmente al menor.

Sin embargo, el joven se mostró siempre accesible con él. “Él (Guillermo Dávila) sabe que siempre lo esperaré con los brazos abiertos, no le guardo ningún rencor”, expresó el hijo del cantante en 2015.

Pero ¿Qué pasó con el hijo de Guillermo Dávila?

Según su cuenta de Instagram, el hijo de Guillermo Dávila tiene 19 años y se ha dedicado a la música como su padre. En la red social, publica imágenes de sus ensayos en estudios, además de expresar su pasión por el rock.