Greeicy Rendón y Mike Bahía tenían en vilo a sus fieles fanáticos debido a la presunta ruptura de sus 8 años de romance, incluso, se llegó a hablar de infidelidad por parte del cantante. Nada más alejado de la realidad, pues la intérprete de “Más fuerte” usó su perfil de Instagram para anunciar que su relación está mejor que nunca.

"Pa´que sepan que todo está bien, maravilloso, mejor que jamás y pues que hicieron todo ese llanto por nada", dijo la colombiana, usando el conocido tema de Karol G. "Fue un error de comunicación... yo decía 'pero la gente está confundida', comencé a ver los comentarios en los medios de comunicación, le estaban dando duro a Mike y yo decía 'pobre'", agregó.

“Ese chisme que armaron de la nada, inventándose todo cuando realmente no pasaba nada. Pero no chicos, no, viene una gira bien especial. Es un musical que estamos haciendo con muchísimo amor... Ustedes no saben, me hicieron sentir hasta triste, pasaron los días y empecé a soñar que Mike me dejaba y me levantaba con una cosa en el corazón. Sentí ‘guayabo’, ustedes me hicieron sentir ‘guayabo’. Pero bueno, todo ese ‘guayabo’ por nada, gracias a Dios”, confesó Greeicy.

De esta forma, queda claro que la relación sentimental entre Mike Bahía y Greeicy Rendón va viento en popa. Además, la artista aprovechó su mensaje para revelar su gira ‘Amar antes de amar’, con la que recorrerá algunas ciudades más importantes de su natal Colombia, junto a su pareja.