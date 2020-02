La pesadilla de Fernando Carrillo continua. Esta vez, el popular actor de telenovelas pidió la ayuda del presidente de México Andrés Manuel López Orador luego de verse envuelto en un escándalo sexual que lo incolucra a Pedro Ferriz Hijar y la modelo trans Renata Altamirano.

Fernando Carrillo pidió al mandatario que se revisen las leyes mexicanas hasta dar con una que proteja al gremio artístico de las difamaciones y calumnias infundadas. Esto como una respuesta a la información publicada por el medio Tv Notas en la que acusan al actor de haber participado en un trío sexual.

“Hago un llamado al presidente de la república, a la primera dama, a las cortes que se encargan de la justicia en nuestro bello México, esto no puede seguir pasando, que puedan mentir sobre la vida de uno de esta forma’’, condenó el actor en su cuenta de Instagram.

Además, el exesposo de Catherine Fulop explicó que él no tendría ningún problema con estas publicaciones si es que él conociera a las personas involucradas y esas fueran sus preferencias.

“Lamentó esta locura, no sé contra quién sea esta publicación, pero yo no estoy involucrado en estos hechos. Creo que tengo bastantes problemas legales, que en algún momento se resolverán, como para ahora tener que explicar a mi hijo que su papá duerme con transexuales y eso no sé vale”, explicó el actor de origen venezolano.

Renata Altamirano rompe su silencio

Renata Altamirano, la modelo trans involucrada en el escándalo sexual, finalmente rompió su silencio y salió al frente para negar la información difundida por el portal Tv Notas.

"Todo lo que dice ahí en realidad es falso, ninguna de mis amigas habló porque si hubiera sido una de mis amigas o alguien cercano hubieran dicho cosas ciertas. Los señores con los que me relacionan en el trío, tienen una familia tanto como yo la tengo y creo que no guardaron como el respeto que nos debieron a ver dado a cada uno de nosotros”, expresó la modelo al popular programa ‘Suelta la Sopa’.