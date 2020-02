'El tiempo del descuento’: tenso reencuentro de Estela Grande con Diego Matamoros y Sofía Suescun

Estela Grande fue expulsada en la cuarta gala de ‘El tiempo del descuento’ y como era de esperar, el reencuentro en el plató con su esposo Diego Matamoros, estuvo lleno de tensión.

La modelo ha sido más sincera que nunca en su entrevista en el plató con Jorge Javier Vázquez, enfrentándose al malestar de su esposo y Sofía Suescun por su amistad con Kiko Jiménez.

Pese a su malestar por algunas actitudes de Estela, Diego se mostró con su esposa lo más cordial posible. Sin embargo, luego sacó a relucir sus sentimientos: " Lo que hablamos te ha dado igual, para ti es una cosa y para mí otra, aquí he estado apoyándote".

Estela, por su parte, aseguró no arrepentirse de la reconciliación que ha tenido con Kiko Jiménez: “Le tengo mucho cariño, tenemos una química que no he tenido con ninguno de mis otros compañeros y al final eso es irremediable”.

Diego se mostraba incrédulo ante las declaraciones su esposa. Ante el asombro de su esposo, Estela respondió a Jorge: “Creo que no estoy haciendo nada mal y no puedo fustigarme, yo misma me tengo que convencer de que lo que estoy haciendo no es malo”.

Ante lo dicho, Diego aseguró que estaba incómodo y que esperada poder tener una conversación con su esposa fuera de cámaras. “Sólo te pido sinceridad”, mencionó.

“Para mí es un mal trago, no quiero ser sincero con todo. Prefiero estar tranquilo”. Después de estas palabras, el joven matrimonio decidió fundirse en un romántico beso.

Diego: "¿Tú crees que yo te estoy vacilando?"

Estela: "No"

Diego: "Pues entonces dame un beso"#TdelDescuentoGala4 pic.twitter.com/gxaisQeocD — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 3, 2020

Diego ha negado con rotundidad los rumores de separación o divorcio de Estela y mostrando orgulloso el anillo de casado.

La exconcursante también tuvo que enfrentarse a Sofía Suescun, quien aseguró que había sido falsa y traicionera. Estela le contestó rotunda: “Sofía, yo a tu pareja la trato con muchísimo respeto, entonces espero que tú hagas lo mismo con la mía”.

¿De qué lado estás aquí?



🔄 Sofía

❤️ Estela #TdelDescuentoGala4 pic.twitter.com/lEJljY1FIr — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 3, 2020

La nueva expulsada de ‘El tiempo del descuento’ ha aprovechado todas estas nuevas semanas en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra para limar asperezas con Kiko Jiménez.

Sofía, con el tono sarcástico que la caracteriza, respondió a la exconcursante: " Estela, tu fallo ha sido no reconocer las cosas desde un primer momento, yo no te juzgo pero a ti te gusta Kiko y eso ha traído todas estas consecuencias.

Las intenciones de Estela y Kiko de mantener una bonita amistad se complican, pues ni Diego Matamoros ni Sofía Suescun parecen cómodos ante la situación de sus respectivas parejas, que desde su paso por Gran Hermano VIP están en la mira por su supuesta atracción.

A Diego Matamoros no le ha sentado del todo bien que Kiko se haya despedido de su mujer con un “te quiero” y que ella le haya respondido un efusivo “¡por fin!”.

Durante estas semanas en la casa de Guadalix de la Sierra, Estela y Kiko han acercado posturas. Entraron, precisamente, para aclarar sus conflictos que se derivaron tras su paso por GH VIP 7. Parece que en esta nueva oportunidad ambos han reafirmado algunas cosas.