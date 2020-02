Edith Tapia busca a la nueva Miss Teen Perú [VIDEO]

Edith Tapia fue convocada por la organización del Miss Teen Perú para preparar a las 38 candidatas que se disputarán la corona para ser la sucesora de Antonella Salini, como Miss Teen Perú Universo.

Diego Alcalde director de la franquicia en nuestro país reclutó a la actriz y modelo para que sea coach de las candidatas y las prepare como futuras reinas de belleza. belleza. Es así que Edith se convertirá en la competencia directa de Mónica Chacón, quien trabaja para la organización de Jessica Newton en la preparación de jovencitas.

“Me siento halagada por el llamado de Diego, me siento preparada para este cargo porque sé todo lo que pasa en estos concursos. Les voy a dar la capacitación adecuada, y se les dirá las cosas claras. Pertenezco a una empresa seria que cuenta con 16 años en el mercado y que ha traído al país varias coronas internacionales. Acá no las enviaremos a concursos ‘bambas’, nosotros no destruimos las ilusiones de las jovencitas por dinero”, señaló.

Vale indicar, que las adolescentes reciben clases de impro, teatro, pasarela, oratoria, etiqueta, diseño de imagen, fotografía, entre otros cursos más en ML Academia de Modelos. “El Miss Teen es un semillero de reinas que descubre a mujeres exitosas que en el camino lograrán sus sueños. Hemos tenido a alumnas como Andrea Luna, Romina Lozano, Pierina Wong, entre otras que ya se valen por si mismas en le medio artístico. Además, de acá han salido las candidatas del Miss Perú Universo y Miss Perú World, pues nosotros hemos sido la mejor plataforma al escoger a las futuras reinas ”, indicó Alcalde.

Además de preparar a la nueva Miss Teen Universo 2020 para el certamen que será en marzo, también se escogerá a la nueva Miss Teen Beauty, Miss Teen Internacional, Miss Teen Earth y Miss Teen Grand, quienes participarán en Uruguay, Colombia, Ecuador y México respectivamente.