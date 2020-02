Natti Natasha utilizó su cuenta de Instagram para referirse a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Daddy Yankee. La intérprete de ‘Oh Daddy’ aprovechó el cumpleaños del boricua para enviarle un conmovedor mensaje en el que también habla del supuesto romance entre ambos.

Nati Natasha compartió una fotografía en la ambos lucen muy sonrientes y cuyo fondo presenta algunos globos y un cartel de cumpleaños. A solo 7 horas de su publicación, la imagen ya cuenta con cerca de 885 mil ‘me gusta’.

“Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia”, escribió la joven de 33 años en sus redes sociales.

Y es que, durante los últimos meses, las especulaciones sobre una posible relación entre la cantante y Daddy Yankee se hicieron cada vez más fuertes. Todo esto pese a que el intérprete de ‘Que tire pa’ lante’ lleva 20 años de casado con su esposa Mireddys González.

Finalmente, Natti Natasha le deseo una “larga vida” al artista que este 3 de enero celebra su onomástico. “Hoy y todos los días, le agradezco a Dios por permitirme aprender de un Genio de la industria. Feliz Cumple, Daddy Yankee”, finalizó.

¿Cuántos años cumple Daddy Yankee?

Este 3 de enero, el rapero Daddy Yankee cumple 43 años. A través de una publicación en Instagram, el cantante compartió con sus seguidores una fotografía en la que se le ve festejando en uno de sus lugares favoritos: las playas de Puerto Rico.