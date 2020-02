Brad Pitt y su pesada broma sobre el príncipe Harry y Meghan Markle

El domingo pasado se llevó a cabo la entrega de los premios BAFTA 2020 en el Royal Albert Hall de Londres. El popular Brad Pitt resaltó en la noche no solo por el premio que ganó, sino por la peculiar broma que hizo al respecto del príncipe Harry y su renuncia a la corona británica.

Este hecho provocó risas entre los esposos Kate Midleton y el príncipe William, quienes acudieron a la gala como todos los años. En esta oportunidad ambos usaron sus mejores prendas.

Kate Middleton revela que se sintió sola después de su embarazo. Foto: Instagram

A pesar de que el intérprete de “Once Upon a Time in Hollywood", Brad Pitt, no pudo asistir al evento por problemas familiares, eso no fue impedimento para exponer su sentido del humor. Por ello, Margot Robie leyó su discurso de agradecimiento cuando lo anunciaron como Mejor actor de reparto.

Margot Robbie

“Voy a bautizar este Bafta como Harry. Está deseando venirse a EEUU conmigo”, mencionó la bella actriz recalcando que eran palabras de su compañero y no de ella.

El actor también aprovechó el momento para hacer otra broma con respecto al Brexit y comparó la situación con su exesposa Angelina Jolie.

“Él empieza diciendo, ‘Hola Gran Bretaña, escuché que ahora estás soltera. Bienvenida al club. Te deseo lo mejor con los arreglos del divorcio", comentó.

La renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry

Como se sabe, los esposos Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a la corona británica y ahora viven en Canadá junto a su hijo Archie de nueve meses de edad.