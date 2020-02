Al Pacino tuvo una accidentada presentación en los premios BAFTA de este año. El actor de 79 años se encontraba en la alfombra roja de la gala cuando resbaló al bajar las escaleras. Rápidamente, su novia Meital Dohan lo ayudó a pararse junto a los miembros de su equipo.

En el evento, desarrollado en el Royal Albert Hall en Londres, Inglaterra, estuvo presente prensa de todo el mundo. El actor que interpretó a “El Padrino” en la película del mismo nombre, tomo este inesperado momento con humor.

Al Pacino levantó los brazos en el aire apenas se mantuvo de pie. Así, indicó a los periodistas que se encontraba bien.

Después de la caída, el actor que compitió en los BAFTA con “The Irishman” se tomó su tiempo para posar para los fotógrafos y ofrecer entrevistas. En una de ellas, habló lo que significa para él trabajar con Robert de Niro para la película en competencia.

“Es genial, lo que pasa con Robert es que puedes hacer cualquier cosa. Ese es el placer que tengo de trabajar con él”, indicó. Asimismo, comentó sobre el proceso digital de envejecimiento al que fue sometido él, De Niro y sus compañeros para la película

El famoso actor se encontraba nominado como “Mejor actor de reparto” por su papel de Jimmy Hoffa en “The Irishman”, producción hecha para Netflix.

En esta categoría también competían Brad Pitt con Once Upon a Time in Hollywood, Tom Hanks con A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins con Los dos papas y Joe Pesci con “The Irishman”. El ganador fue Pitt.