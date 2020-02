Anahí de Cárdenas compartió un largo y emotivo mensaje en Instagram en el que cuenta cómo tuvo que enfrentar el momento en el que se quiso reincorporarse a sus actividades normales y cuán complicado se le se hizo por la situación que está atravesando desde que le diagnosticaron el cáncer de mama.

“Salí de la clínica el miércoles, bastante confiada porque me sentía muy bien. tan bien que el jueves me embarqué en un día total y completamente normal, lleno de cosas por hacer. Fui a cantar unas canciones para una peli, luego me fui a terapia, almorcé al paso y de ahí me fui a dictar dos clases”, contó la actriz.

Publicación de Anahí de Cárdenas Foto: captura

Pero lamentablemente, luego de sus primeras actividades, la actriz empezó a sentirse muy agotada pese a que se inyectó y realizó una caminata para poder relajarse.

“Cuando llegué a mi primera clase eran las 4 y media de la tarde, y ya estaba empezando a sentirme cansada. Lamentablemente en esta situación, cuando me canso, no es que me pueda sentar, reponerme y seguir”, explicó.

Publicación de Anahí de Cárdenas Foto: captura

Asimismo, Anahí de Cárdenas contó que le fue imposible terminar con su segunda clase y tuvo que recurrir a su novio para que le ayude a retirarse del lugar.

“Cuando llegué a dictar a mi otra clase, estaba trapo (...) pasé la mayoría de la clase sentada (...) aun así, 20 minutos antes de que termine la clase ya no podía más. Le escribí a mi novio y le conté. Tuve que pedirle que me recoja porque mi cuerpo me decía AUXILIO, ME DESMAYO AYÚDAME”, detalló en su Instagram.

Finalmente, la actriz reveló que no pudo evitar frustrarse porque el malestar que sentía no le permitió concluir con las actividades que tenía planeadas para ese día.