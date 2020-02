J Balvin y Bad Bunny se presentarán en el medio tiempo del Super Bowl 2020

J Balvin y Bad Bunny fueron elegidos para formar parte del show de medio tiempo del Super Bowl 2020. De esta manera, el reggaetón y trap se hacen presentes en el importante evento deportivo, considerado el más famoso de los Estados Unidos.

Billboard confirmó la presencia de los intérpretes de música urbana como los “invitados sorpresa” del espectáculo, que se llevará a cabo este domingo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami.

J Balvin y Bad Bunny presentes en el Super Bowl 2020.

Con dicha información, J Balvin y Bad Bunny se unen al tan esperado show de Shakira y Jennifer Lopez, quienes se prepararon por más de un mes para dar la talla. Pues, como se sabe, artistas como Michael Jackson, Prince o Beyoncé ya pisaron dicho escenario y se han llevado muy buenos comentarios.

Fans esperan con ansias los shows de Shakira y Jennifer Lopez.

Según algunas fuentes que están al tanto de lo que sucede en el Super Bowl 2020, señalaron que Bad Bunny interpretará ‘I Like it Like That’ con Shakira, así como un fragmento de ‘Chantaje’. Por su parte, Balvin cantará ‘Qué calor’ y ‘Mi gente’ con la Diva del Bronx.

Cabe mencionar que tanto el boricua como el exponente colombiano han colaborado juntos en diferentes ocasiones, una de ellas la producción musical Oasis.

Shakira y Jennifer Lopez

Además, Bad Bunny grabó junto a Jennifer Lopez el tema “Te gusté”.

Super Bowl 2020: Demi Lovato interpretará el himno nacional

Demi Lovato retomó su carrera musical tras presentarse en los Grammy con su nuevo tema “Anyone”. A raíz de su regreso, ella fue invitada para interpretar el himno nacional de los Estados Unidos en el Super Bowl 2020.