La estrella latina de la música, Shakira, fue sorprendida hace unas horas por su tía Patry el día de su cumpleaños. Su familiar llegó con globos, bolsas decorativas y un polo de la cantante; sin embargo, la artista resaltó que ya no quiere recibir más camisetas de ella misma como presente.

“Mi tía Patry ha venido cargada de regalos y lista para el Super Bowl! Espero que no me haya traído de regalo más camisetas de Shakira!” se lee en la descripción del tweet que ya cuenta con más de 10,000 me gusta y casi 1,000 retweets.

En la red social, los seguidores de la popular intérprete de “Me gusta” no dudaron en saludar a la colombiana y brindarle mensajes de aliento en relación al espectáculo que ofrecerá hoy en el Super Bowl.

“Hoy vas a romperla! Eres la mejor Shak”, “Bendiciones en tu día reina muchos éxitos y felicidades en la presentación de esta noche”, “Feliz cumple mi vida, que esta noche brilles como nunca y des la mejor presentación de tú carrera”, entre otros comentarios más se aprecian en el post.

Como se sabe, ella y su esposo Gerard Pique cumplen años la misma fecha. En esta oportunidad, la cantante cumplirá 43 años, mientras que el futbolista, 33. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, son una de las parejas más estables del medio.

Al parecer, esta vez, la dupla Piqué-Mebarak no podrá celebrar esta fecha especial junta, ya que el catalán tiene un partido en el que se enfrentará contra el Levante, mientras que la cantante se encuentra alistando motores para ser parte del espectáculo de hoy.

Shakira en el Super Bowl 2020

Hace unos días, se difundió que las infartantes Shakira y Jennifer Lopez serán las encargadas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Cabe resaltar que Shakira será la primera artista sudamericana que se presentará en este evento.