Miguel Barraza y la pregunta que no contestó en “El Valor de la Verdad”

Miguel ‘Chato’ Barraza fue el más reciente invitado en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”. El cómico reveló muchos secretos desconocidos de su vida, de sus adicciones y temores. Sin embargo, hubo algunos cuestionamientos que el humorista prefirió no contestar.

Esto sucedió durante la pregunta 14, cuando Beto Ortiz interroga: “¿Estuvo tu hijo detenido por vender drogas?” En eso, su compañero en el mundo de la comedia, Javier Santagadea, toca el botón rojo ni bien escucha la pregunta.

Miguel Barraza en "El Valor de la Verdad"

Miguel Barraza no muestra reacción alguna, lo que lleva a Beto Ortiz a reformular otra pregunta al reconocido comediante por: “¿Sufres de cáncer?” a lo que, bastante compungido, el popular ‘Chato’ contesta con un “Sí”.

En ese sentido, Miguel Barraza aseguró que este diagnóstico le fue dado recién y narró una broma que le hizo al doctor cuando le detectaron la enfermedad: “Le dije al doctor ‘¿No habrá piscis, aries?’ ‘No, cáncer’, me dijo... pero es incipiente, pero Dios es grande y la ciencia también... (si me toca partir) yo tengo que irme de este mundo haciendo el último show con ellos. Ya pues, si me toca, me toca”.

En eso, Beto Ortiz pregunta a Miguel Barraza si la idea de la muerte producto del cáncer la atemoriza al cómico; pero lejos de mostrarse atemorizado, el humorista responde de la siguiente manera:

“He vivido una vida tan linda haciendo reír a todo mi público. El día que me vaya (fallecer) quedará un gran recuerdo para ellos; que hice reír, no hice daño a nadie, hice el bien y creo que me espera algo bonito allá (en el cielo)”, comentó Miguel Barraza.

Miguel Barraza y el problema con su hijo

La pregunta 14 de “El Valor de la Verdad” referente a una supuesta detención del hijo de Miguel Barraza por vender drogas se debe a que, en 2018, Roberto fue detenido por la Policía Nacional del Perú por, presuntamente, comercializar con sustancias ilícitas en el distrito limeño de La Victoria.

En ese entonces, Roberto Barraza tenía 25 años y fue detenido teniendo en su poder 126 ketes de pasta básica de cocaína, evidencia que fue más que suficiente para ser trasladado a la comisaría respectiva e iniciarse el respectivo proceso en su contra.