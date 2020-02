En una entrevista para el medio británico The Mail on Sunday, la intérprete de El color púrpura y Comando, Rae Dawn Chong reveló que mantuvo relaciones sexuales con el cantante Mick Jagger cuando ella tenía aún era una menor de edad.

Los artistas se habrían conocido en 1977 en Nueva York. La actriz confesó que el cantante le llamó la atención porque era un hombre muy guapo. "Recuerdo que pensé que era muy lindo. Tenía el pelo despeinado. Pensé 'Oh hombre, es hermoso”, relató.

Según declaraciones de la canadiense, el popular cantante de los Rolling Stons la tomó de la mano y la llevó a su estudio de grabación. “Los Stones estaban allí, yo estaba en el fondo. Recuerdo haber estado allí durante horas”, comentó.

Posteriormente se dirigieron al apartamento del cantante, donde pasaron la noche juntos. “Nunca me preguntó mi edad y nunca se lo dije. No surgió", confesó Rae Dawn. Cabe resaltar que en ese año, Mik Jagger estaba casado con Bianca Pérez-Mora Macías.

Sin embargo, la actriz defendió al intérprete de “Satisfaction”. "Sabía lo que estaba haciendo. Estaba experimentando con Mick. Me estaba divirtiendo”. Añadió que sus cercanos sabían del hecho pero no quería hacer pública esa situación.

“No hizo nada malo. No me hizo hacer nada que no quisiera. No quiero que se meta en problemas por esto. No fue traumático. Yo sabía lo que hacía, no era una niña inocente”, aseguró Rae Dawn Chong.

Mik Jagger y su encuentro con Monique Pardo

En una reciente edición de El valor de la verdad, la siempre controversial Monique Pardo reveló que mantuvo intimidad con el cantante Mick Jagger. Este pasional encuentro se habría realizado en Iquitos cuando la estrella se encontraba grabando la recordada película “Fitzcarraldo” en nuestra selva.