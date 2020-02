Juliana Oxenfrod no tuvo reparos en hablar sobre los programas que son competencia directa con el noticiero que conduce en ATV. La periodista, fiel a su estilo, se refirió a uno específicamente: “Esto es guerra”.

En conversaciones con un medio local, la figura del canal 9 no solo habló de su nuevo programa, sino también de su familia y carrera profesional. No es la primera vez que se refiere a dicho programa de entretenimiento, en otras oportunidades criticó al espacio televisivo de América Televisión por el tipo de contenido que presentan.

“Nunca se le va a ganar a esos realities que arman vasos y muestran tetas, pero estoy feliz", expresó así al inicio de su discurso con Trome.

Hace unos meses Juliana Oxenford compartió un video a través de sus redes sociales donde también dejó su opinión sobre los programas realitys. Como se recuerda, en Latina ella también competía con ellos en el mismo horario.

"No es fácil hacer periodismo en épocas de vasitos y concursos de tangas. Menos aún en un horario tan complicado. Sin embargo, aquí estamos. Aquí seguimos”, sostuvo durante aquella entrevista.

Por otro lado, Juliana Oxenford declaró no ser amiga de los políticos y que suele tomarse la atribución de criticar a quien ella le parezca conveniente.

“Critico a Keiko y Alan. Hablo de quien me dé la gana. ¿Sabes por qué? No tengo militancia, no hago lobbies, no invito políticos a mis fiestas, tampoco salgo a tomar cafecito con ministros. Yo no uso la pantalla como vitrina para conseguir otras cosas”, manifestó la figura de ATV.