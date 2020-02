Yahaira Plasencia insiste con amistad de Jefferson Farfán: “Ya he sido muy clara”

Yahaira Plasencia fue entrevistada por el programa “Domingo al día”. En sus declaraciones, habló sobre el lanzamiento de su segundo videoclip, además de la relación con la familia del futbolista Jefferson farfán y su situación sentimental con él.

En conversaciones con el espacio televisivo de América Televisión, la salsera destacó el aprecio que tiene por la ‘Foquita’. “Le tengo muchísimo cariño, tenemos una relación súper linda. Todo marcha bien”, expresó la salsera.

Yahaira Plasencia vio en primera fila la película de Jefferson Farfán.

Durante la charla, Yahaira tuvo un pequeño ‘lapsus’, diciendo que había sido “clara con Jefferson Farfán” acerca de su futuro como pareja, sin embargo, se corrigió y señaló que se refería a la prensa.

“Yo pienso que nada se fuerza, nadie sabe qué va a pasar, yo he sido muy clara con él... perdón, con la prensa. Él también lo ha sido, él no es de hablar pero lo dijo, nos llevamos super bien y quién sabe qué pasará”, comentó la cantante de salsa.

De igual manera, Yahaira reveló que no teme a enamorarse nuevamente. “Es parte de la vida. Vas a enamorarte, vas a sufrir, vas a llorar”, sostuvo en la entrevista con “Domingo al día”.

Yahaira Plasencia pierde los papeles en otra entrevista

Si hay algo que de todas maneras debe lidiar Yahaira Plasencia en las entrevistas, es sobre el tema con Jefferson Farfán. La salsera fue consultada en Radio Capital sobre su presente con el futbolista.

"La gente puede hablar lo que desee, eso es cosa de nosotros y nos compete solo a nosotros. Me tienen harta con ‘¿por qué no oficializas?’. Porque no me da la gana, porque nosotros sabemos cómo manejar las cosas", contestó la cantante.

“Estamos cómodos así, con una amistad, viendo que pasa. Chévere si seguimos como estamos, tranquilos, igual la amistad va a estar ahí siempre... Lo dejamos al tiempo, a ver qué pasa, pero hay una bonita amistad y nos llevamos súper bien”, añadió Yahaira Plasencia.