El modelo Gino Assereto contó la situación que vive tras el ingreso de Jazmín Pinedo al famoso programa de competencia "Esto es Guerra”, asegurando sentirse muy orgulloso por el nuevo rol que desempeña la ‘china’ en América televisión.

Luego de darse a conocer que la ex ‘vengadora’ formará parte de la conducción de "Esto es Guerra”, el competidor Gino Assereto se mostró muy emocionado por los retos que la exchica reality viene asumiendo.

“Mira lo que pasa es que, verla es lindo. La ‘Chinita’ es linda, preciosa. Se merece todo lo bueno que le está pasando, creo que tiene el talento suficiente para asumir esto, hacer las cosas bien. La conozco lo suficiente como para saber que va a defender el equipo”, comentó en el programa “Estás en Todas”.

Jazmín Pinedo exconductora de "Mujeres al Mando"

Por otra parte, el ‘guerrero’ reconoció que va ser difícil ver todos los días a la madre de su hija Khaleesi en el programa, ya que aseguró que todavía siente algo por la modelo.

“Ahora verla todos los días será un poco difícil”, sostuvo el integrante de "Esto es Guerra”, quien confirmó que el amor que siente por la conductora no se va de un día para otro.

“El amor no se va de la noche a la mañana, yo no te voy a decir que no siento un sentimiento muy fuerte por ella, son siete años que hemos estado juntos, tenemos una hija. Pero mientras hable menos del tema, para mí será mejor”, sostuvo el modelo.

“Como cualquier corazón cuando termina una relación de siete años. Uno nunca sabe si se retomará la relación, no hemos hablado de eso, simplemente las cosas quedaron de la manera que todos sabemos”, finalizó la figura de América televisión.