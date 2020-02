Productora no descarta a Rodrigo González en “Esto es guerra”

“Esto es guerra” se encuentra a una semana de haber comenzado su temporada 2020 y fuentes oficiales del programa dejaron entrever la posibilidad que Rodrigo González podría estar presente en el reality de competencia de América TV, ya que en la actualidad el popular ‘Peluchín’ no se encuentra en la televisión tras su abrupta salida de “Válgame Dios” de Latina.

Así lo deslizó la productora de “Esto es guerra”, Mariana Ramírez del Villar, quien al diario Trome confesó que no descarta que Rodrigo González pueda aparecer en el reality de competencia.

Esta semana, "Esto es guerra" dio inicio a su temporada 2020.

Sin embargo, la productora aseguró que ‘Peluchín’ no estaba en el bolo de personajes elegibles para reemplazar a Mathías Brivio en la conducción de EEG: “Rodrigo (González) no estuvo nunca en nuestros planes. Como invitado, posiblemente, podría estar”.

Por otro lado, Mariana Ramírez del Villar fue consultada si la presencia de Rodrigo González “inquietaría” a alguna de las figuras de “Esto es guerra” por los diversos destapes que ‘Peluchín’ ha hecho en su cuenta de Instagram.

Isabel Acevedo fue una de las sorpresas de esta temporada en EEG.

“Saber qué tan cómodos se pueden sentir los artistas o la gente de América. Tal vez habría que conversarlo pero, de verdad, no está en agenda”, aseguró la productora de “Esto es guerra” sobre algunos cuestionamientos y condiciones para que Rodrigo González aparezca en EEG.

Mas cuando le recordaron los “anticuerpos” que este podría tener con varios de los integrantes de “Esto es guerra” (como Alejandra Baigorria, Michelle Soifer, Isabel Acevedo, por ejemplo), Mariana Ramírez del Villar reveló.

Rodrigo González ha tenido entre sus principales a varios chicos reality.

“Ese es su negocio (hoy desde Instagram). Tener anticuerpos con todos los talentos peruanos. No se casa con nadie, es el género que él domina y lo hace muy bien”.

Como se recuerda, tras su salida de “Válgame Dios” por la contratación de Cathy Sáenz en Latina, Rodrigo González se ha mantenido vigente en la farándula local desde sus historias de Instagram donde ha surtido con interminables informaciones sobre el espectáculo peruano.

La posible llegada de Rodrigo González a EEG incomodaría a muchos chicos reality.

Entre sus ‘caseritos’ se encuentran los chicos reality, a los cuales no ha dudado en criticar y, en no pocas ocasiones, dejarlos en ridículo, por lo que no sería descabellado pensar en la resistencia que muchos de estos mostrarían al conocerse de una posible presencia de Rodrigo González en “Esto es guerra”.