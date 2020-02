Jazmín Pinedo llora al recordar demanda millonaria de Latina [VIDEO]

Jazmín Pinedo ha causado gran conmoción luego de conocerse que es la nueva conductora de “Esto es guerra”. Sin embargo, la alegría le duraría poco a la ´Chinita’ cuando Latina, por medio de una carta notarial, le exigía el pago de casi medio millón de soles por dejar “Mujeres al mando”.

En una reciente entrevista realizada a “Domingo al día”, Jazmín Pinedo no solo hablaría de lo significa para ella regresar a “Esto es guerra”, programa que la hizo conocida en el mundo de la farándula local, también abrió su corazón respecto a los sentimientos encontrados que le genera la demanda de Latina.

Jazmín Pinedo es nueva conductora de "Esto es guerra".

Emocionada, pero también afectada al mismo tiempo por el momento que se encuentra viviendo, Jazmín Pinedo expresaría:

“... Es una mezcla entre sorpresa y tristeza. Pero ese sentimiento no tapa mi agradecimiento (a Latina por los años en los cuales Jazmín Pinedo fue uno de los rostros principales de dicha casa televisora).

Latina demandó a Jazmín Pinedo por medio millón de soles.

Sin embargo, tras decir estas palabras, la nueva conductora de “Esto es guerra” se quiebra, intenta contenta las lágrimas, pero no puede. El periodista nota esto, pero ella añade: “Lo que pasa es que la gente no le ve así, pero yo sí soy super sensible y cuando te digo que me da tristeza, no es broma que me da tristeza”.

Jazmín Pinedo se deja llevar por sus emociones, un par de lágrimas fluyen desde sus ojos y es entonces cuando recurre a unos pañitos para secarse, se toma su tiempo para que su voz no suene entrecortada y termina diciendo:

“Pero, bueno, yo tengo otra cosa que me enseñó mi abuelita, ‘todo pasa’...”, en eso, el reportero interrumpe y para decir: “... y cuando la uno tiene la verdad de su lado...”, la nueva conductora de “Esto es guerra” sonríe y sentencia: “... pasa más rápido”, sentenció la ‘Chinita’.