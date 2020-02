Magdyel Ugaz: “Mis personajes me rompen muchos prejuicios”

Este año se estrenaría Encintados, el filme en el que Magdyel Ugaz (Sofía) es novia de Ximena Palomino (Martina), dos mujeres que buscan un donante para tener su primer hijo. “Es la historia de amor de dos chicas que quieren tener un bebé, y va a suceder un ‘montón’ de cosas graciosas en el camino, porque es una comedia romántica. Y Benjamín Amadeo viene a querer llevarse a mi novia”, nos comentó en el preestreno de Sí, mi amor, cinta en la que junto con Pietro Sibille interpretan a una pareja que espera tener un hijo para ‘solucionar’ la crisis. “La película bromea con una realidad, no dicen ‘vamos a ir a terapia’, ¡no! dicen: ‘Vamos a tener un hijo’”.

En Encintados (escrita por Mariana Silva, ganadora del premio del Ministerio de Cultura), Magdyel vuelve a ser dirigida por Gianfranco Quattrini. Sostiene que ya ha recibido comentarios desatinados, pero que la película se aleja del morbo. “El cómo fue darme un beso con ella, cómo fueron las escenas… porque sí, hubo escenas de cuerpo, ¿no? Pero esto es un regalo para mi carrera, porque es poder mirar desde otro lugar el amor”, nos dijo antes de que los derechos LGTB sean cuestionados por parte del nuevo Congreso.

¿Ya era necesaria una cinta así en el cine peruano?

Hasta ahora no hemos visto una comedia gay, así que va a ser importante desde que salga. La fotografía, los personajes, la historia, cómo se ha ido construyendo… con Gianfranco hablamos de eso el último día de rodaje, sentimos que algo va a pasar, no sé si tan grande, pero algo pasará cuando esté en cartelera.

¿Has vencido algún prejuicio o siempre has sido muy proderechos LGTB?

Yo siento que todos mis personajes me rompen muchos prejuicios. Y este personaje… porque una cosa es decir: “Sí, por supuesto, me parece increíble la igualdad”, pero otra cosa es cuando tú tienes que contar la historia, tienes que sentirte esa persona y empezar a ver cómo es su mundo. A mí, que soy un alma supersensible, ya me toca desde otros lugares, desde cómo la gente te mira, desde cómo apareces en una conversación… hay una escena: el doctor nos tenía que decir algo y me ‘saltaba’ a mí, porque era como “tú eres la mujer, tengo que hablar con el hombre”. Son cosas por las que decía: “Wow, qué potente que todas estas cosas las podamos ver ahora en el cine”, porque todavía nos están pasando, es importante mirarlas, ¿no? Todos nos merecemos los mismos derechos, creo que nos está haciendo bien comunicarlo con el cine y que nos estemos arriesgando a hacerlo en el Perú.

¿Por la falta de igualdad, por lo conservador...?

Sí, porque somos una sociedad que todavía sufre con esos temas. Decía: “Estoy filmando una comedia romántica”, y me felicitaban: “¡Ay, qué bien! ¿Y quién es tu enamorado?”. Yo respondía: “No, es mi enamorada, Ximena Palomino”. Me decían: “¿Cómo?” (sonríe). Siento que la película me sigue abriendo más los ojos, que el mundo es mucho más grande de lo que creía.

El año pasado probaste suerte como conductora. ¿Este año volverás a actuar en TV?

Viene algo que añoraba hace tiempo y estoy feliz de volver a la actuación. Prefiero no adelantar nada (sonríe), pero se viene algo bien importante. Quise probar la conducción, que me parece ‘paja’, pero ahora mi foco está yendo hacia allá.