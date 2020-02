Belinda es captada besando a otra mujer en obra de teatro

Hace unos meses, Belinda mostró su emoción y nervios al contar que tendrá que besar a una mujer en la obra de teatro “Hoy no me puedo levantar”, junto al cantante Yahír. La obra se estrenó hace unos días en México y ya dio de qué hablar por las escenas que hizo la famosa.

Resulta que la artista dejó con la boca abierta a todos sus seguidores cuando besó en los labios a la actriz argentina Dai Liparoti. La escena fue captada y ya circula por redes sociales, sobre todo Instagram.

Belinda se encuentra trabajando en la obra “Hoy no me puedo levantar”.

La llamativa escena de la obra musical ocurre justo cuando María (personaje que interpreta Belinda) canta el tema ‘Mujer contra Mujer’, de Mecano.

Ante esto, muchos seguidores de Belinda manifestaron su rechazo, pues consideraron que no debió hacer dicha escena. Incluso, algunos lanzaron insultos a la intérprete de “Bella traición”.

“Ojalá Dios te mande un castigo divino por quererte pasar de lista niña boba. Sabes que me das lástima im**** pensé que eras más centrada”, ¿Qué onda con Belinda? ¿Ya se hizo lesbiana?”, “¿Qué?”, señalaron algunos usuarios.

Belinda y Dai Liparoti besándose.

Sin embargo, existieron otros que felicitaron a Belinda por el trabajo que viene desempeñando en la obra.

“Amor es amor, no juzguen. No sean doble moral, no que solo los hombres atacan a las mujeres”, “Lastima que las personas no estén actualizadas”, “Yo también quiero un beso”, “Hermosa”.

Belinda y Dai Liparoti.

¿Quién es Dai Liparoti, la mujer que besó a Belinda?

Dai Liparoti es una actriz y cantante argentina que comenzó su carrera como protagonista juvenil en la serie B y B. Trabajó en “El Joven Frankestein” y su rol estelar en “Rent MX”; posteriormente le dio vida a Eponine en el musical “Los Miserables”.