La reciente filtración de un audio en el que la actriz estadounidense Amber Heard admite haber golpeado a su exesposo Johnny Depp, ha generado nuevas hipótesis por resolver ante la demanda que mantienen por acusaciones de violencia doméstica.

En el audio se escucha a Amber expresarse sobre uno de los enfrentamientos ocurridos. “Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo”.

El tormentoso matrimonio Depp-Heard, inició en el 2015 y terminó en el 2017 luego de innumerables discusiones. Por ello, Amber decidió demandar al protagonista de ‘Piratas en el Caribe por maltrato doméstico y este también contrapuso su denuncia por las mismas acusaciones.

Amber Heard denunció haber sido agredida por su exesposo Johnny Depp. (FOTO: Internet)

“El 8 de marzo de 2015, después de enterarse de la existencia de un acuerdo post-matrimonial, Amber Heard cometió uno de sus innumerables ataques violentos contra Johnny Depp”, explica el documento presentado por el abogado del actor para el proceso legal.

La grabación difundida en exclusiva por el diario británico Daily Mail, registra una de las muchas discusiones de la pareja y se filtró luego de ser utilizado en una de las sesiones informales de terapia que tomaba.

Johnny Depp denunció haber sido agredido por su exesposa Amber Heard. (FOTO: Internet)

En otro momento del audio, la protagonista de la película ‘Ecos en la Oscuridad’ se burla de Depp por haber huido de esa pelea. “Te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny”.

Además, en la grabación se escucha cuando el actor le responde cómo se sentía ante esa situación complicada por lo que decidió retirarse. “Me fui anoche. Sinceramente, te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos del uno al otro. Cariño, te lo digo una sola vez. Estoy aterrado porque parecemos un puto cuadro ahora mismo”.

“No puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza”, reconoce Heard en otra parte de la grabación.