Alondra García Miró mantiene una tierna y distanciada relación —frente a los medios— con el futbolista Paolo Guerrero. Y es que, en efecto, los rumores de un posible matrimonio entre la modelo y el '9′ de la selección peruana han venido circulando entre los medios y las redes sociales.

Ante esto, la ‘ojiverde’ se pronunció y descartó alguna posibilidad, por el momento, de llegar al altar con el ‘Capitán’. No obstante, aclaró que sus ilusiones de casarse no han desaparecido y espera hacerlo en algún momento.

Alondra García Miró.

En conversaciones con una revista semanal, Alondra García conversó acerca de este tema y de su relación con el futbolista peruano. Al respecto, la empresaria reveló que cuando suceda, lo anunciará.

"Claro que sí (me gustaría), pero todo a su tiempo. Lo dejo en manos de Dios. Cuando tenga que ser, será. Cuando sea, lo contaré", sostuvo la también exchica reality.

La exchica reality señaló que está concentrada a su trabajo y crecimiento profesional. Para ella, el matrimonio no es prioridad vigente en este momento. “En algún momento, esperemos que sí (me case). Por ahora ando súper enfocada en mi trabajo”, relató.

Alondra García Miró novia de Paolo Guerrero

Alondra García sostuvo que si llegase a casarse, la unión perdure hasta que la muerte los separe. “Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida”, comentó.

"Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga", añadió la pareja de Paolo Guerrero.

Alondra García Miró y su viaje a Brasil “por amor”

Alondra García contó, además, que decidió viajar a Brasil junto al delantero del Inter de Porto Alegre “por amor”. Sin embargo, no fue anda sencilla su estancia en tierras cariocas.

“No es fácil estar en un país donde no hablan tu mismo idioma, no es la misma cultura, no está tu familia, no tienes con quién conversar. Estás sola”, indicó.

“Hoy en día no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Me puedo haber equivocado, sí, pero es parte de crecer. Si estoy donde estoy, es por todo lo que he pasado”, confesó a Somos la ‘ojiverde’.

Alondra García y Paolo Guerrero, una historia de viajes y amor

Tras las competencias de fútbol internacional en 2019, tanto en su club como en la selección peruana, Paolo Guerrero pasó tiempo a solas con Alondra García en Cancún.

A través de Instagram, la pareja compartía fotos y videos —por separado— durante su estadía en el extranjero. Un video se filtró en las redes sociales donde se veía a Paolo Guerrero y Alondra García caminando tomados de la mano en tierras caribeñas.

El programa Válgame, durante el mes de diciembre, también difundió imágenes de la pareja robándose tiernas miradas. La producción buscó contactarse con ellos, pero no tuvieron respuesta alguna.

Posteriormente, durante el mes de enero de este año, la pareja pasó un tiempo en el país. Ambos fueron el centro mediático por una negligencia ocasionada por el hermano del futbolista, quien fue detenido en una comisaría debido a que manejó y ocasionó un accidente en estado de ebriedad.