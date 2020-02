Terelu vivió un tenso momento por comentario que Emma García hizo sobre su madre [VIDEO]

De los momentos más incómodos de su vida vivió Terelu Campos este sábado. En el programa ‘Viva la vida’, que se transmite por Telecinco, en España, y que es conducido por Emma García, la presentadora vasca iba a dar una gran noticia, hasta que un comentario de García la enfadó.

Terelu ingresó al escenario del programa, se sentó y preguntó “¿Cómo puedo llevar tantos años haciendo y participando en programas y ser tan ingenua?”. Esto en referencia a que Emma García le pidió que explicara lo sucedido.

Replicó que no esperaba que le hablaran en ese tono y referirse a esos comentarios. Y es que el enfado de Terelu tiene relación con la visita de su madre, María Teresa Campos, al programa ‘Sábado Deluxe’, que presenta Jorge Javier Vázquez.

Minutos antes de ‘Viva la vida’. Terelu estaba en la sala de maquilla y escuchó que Emma García se refería a su madre diciendo que no iba a su programa porque no le pagaban.

La presentadora corroboró la afirmación de Terelu y añadió: “Cuando hablábamos el fin de semana pasado, me dijiste que Teresa iba a venir aquí. Yo me puse súper contenta, porque tengo muchísimas ganas de hacerle una entrevista, que no he tenido ocasión en todos estos años”.

Como María Teresa Campos decidió acudir a ‘Sábado Deluxe’ y no al programa de Emma García es que esta comentó que supone que fue porque le deben haber pagado una buena cantidad de dinero. Según García sus palabras fueron sinceras y no comprendía la molestia de Terelu.

En referencia al tema, Terelu dijo “no sé si entendéis que estoy hasta el moño de estar todo el día con la manguera apagando fuegos. Estoy cansada, Emma. Yo no soy de piedra y no tengo respuesta para todo”.

Sobre la entrevista a su madre en el programa de Jorge Javier, mencionó que ambos guardan una “relación estrechísima, yo sé que Teresa y Jorge hablan todas las semanas”. Además, afirmó que en ‘Sábado Deluxe’ le pagan a su madre.

Incluso, Terelu le dijo a Emma García que su comentario enfadó mucho a María Teresa Campos y que estuvo a punto de cancelar la entrevista.

Finalmente, María Teresa Campos llegó a los estudios de Telecinco y hubo un desenlace agradable con la reconciliación entre ella y Emma García.