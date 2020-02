Redacción Fama

De los mundiales de fútbol al entretiempo más visto. Shakira y Jennifer Lopez se alistan para cerrar mañana la semana del Super Bowl, que está repleta de estrellas de la música como Lady Gaga, Lizzo, Cardi B, Guns N’ Roses y Maroon 5. “Actuarán antes de los shows de medio tiempo del domingo en el Hard Rock Stadium, donde los San Francisco 49ers se enfrentarán a Kansas City Jefes”, subrayan los medios estadounidenses como antesala a la “fiesta latina”. El medio tiempo será sintonizado por un promedio de 100 millones de espectadores y se presume que será transmitido en 180 países.

“Vamos a celebrar la vida y la diversidad. Esto será un gran acontecimiento para la comunidad latina en un evento que es muy americano”, dijo Shakira en la conferencia de prensa. “Ver a dos latinas haciendo esto, en esta época, en este país, es muy empoderante para nosotras. Estoy muy orgullosa de poder ayudar y transmitir este mensaje”, añadió J.Lo.

La cantante colombiana y la diva de ascendencia puertorriqueña insistieron con el tema racial, un tema que compete directamente a la organización, porque la anterior edición estuvo envuelta en la polémica por el número de artistas que se negaron a cantar, entre ellos, Rihanna y Pink. ¿La razón? Apoyaron a Colin Kaepernick, el atleta que pasó a ser retirado de las filas de la NFL porque protestó en contra de las agresiones raciales y el abuso de los policías en Estados Unidos.

Shakira agregó que espera que la participación de ambas también sea un mensaje para las mujeres y niñas. “Tú puedes hacer lo que quieras; puedes cumplir tus sueños, no importa lo grande que sean”, sostuvo la colombiana que mañana celebra sus 43 años. Será además una fiesta protagonizada por mujeres, porque la responsable de entonar el himno americano es Demi Lovato.

Posible setlist

A pesar de que se ‘filtró el posible setlist’ (J.Lo abriría con ‘Waiting for Tonight’ y Shakira con ‘She Wolf’), sigue sin confirmarse. Pero los medios especializados ya hacen apuestas; según la página de Billboard, J.Lo debería iniciar con un éxito de fines de los 90 como ‘Let’s Get Loud’ y luego el ‘himno’ de discotecas ‘On the Floor’. “¿Qué mejor manera de comenzar el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl que con dos de los éxitos de mayor energía?”, dice la revista y agrega que sería un acierto llamar a Pitbull.

El ingreso de Shakira “debería” ser con los temas que llevó al mercado anglosajón; la canción ‘Can’t Remember to Forget You’, que grabó con Rihanna. Así, se apoyará en un tema con un video de más de mil millones de reproducciones. “Estoy con una de mis artistas favoritas, y me cuesta darme cuenta de que vamos a grabar juntas”, dijo en ese entonces la cantante de Barbados. Billboard agrega que “sería uno de los mejores momentos de la música latina”, así cierran con ‘Whenever, Wherever’ y ‘Live It Up’.