El famoso artista ‘Melcochita’ criticó duramente la actitud que ha tenido Melissa Klug en estos últimos días, al no permitir que sus dos pequeños hijos estén presentes en la alfombra roja junto a Jefferson Farfán, para la presentación de su película “La Foquita: El 10 de la calle”.

El cómico peruano no tuvo reparos en dar su punto de vista sobre el comportamiento que tiene la ‘Blanca de Chucuito’ hacia el padre de sus hijos, ya que el comediante asegura que la empresaria no deja que los pequeños estén al lado de su progenitor Jefferson Farfán.

“Los niños no tienen por qué pagar los pleitos que tiene ella con su expareja, ellos no tienen la culpa. Ella cree que con hacer eso se va a vengar de él, al final les está haciendo un daño a sus propios hijos, no los deja disfrutar con él, de sus logros", dijo Pablo Villanueva.

Del mismo modo, ‘Melcochita’ aseguró no entender los argumentos que ha utilizado Melissa Klug para justificar la ausencia de sus hijos en el estreno de la cinta biográfica del integrante de la Selección Peruana.

“Deberían dejar las diferencias. Al final, ella queda mal. El pueblo la va a repudiar por esa vaina. Nada tiene que ver el pleito entre marido y mujer con las criaturitas ¿Qué no los dejó por salvaguarde su bienestar psicológico? Su papá nunca les va hacer daño, Jefferson es un buen tipo”, exclamó el comediante en un medio local.

Por otro lado, el humorista aseguró que el material audiovisual de la ‘Foquita’ será un éxito en los cines peruanos, ya que el futbolista es muy querido en el país.

“Yo sé que esa película va a tumbar a las otras. Va a llegar alto con sencillez y con humildad, como lo es él. ¿Qué si no me invitó al estreno? No. Yo lo conozco años, debió haber una invitación para su negro”, finalizó el famoso Melcochita’.