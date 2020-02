Susan Prieto arremetió contra Magaly Medina, tras señalar que en televisión aún existen los estereotipos del cuerpo perfecto, después de escuchar a la presentadora de espectáculos reírse del aspecto físico de algunas féminas.

“Me parece súper mal lo sigue diciendo en televisión, yo no me voy a poner a decir lo que ella se ha operado. Aunque directamente no ha hablado de mí, sigue refiriéndose a las personas con sobrepesos, así que quizás tiene gordofobia”, manifestó la cantante.

Susan Prieto cantante peruana

Asimismo, la destacada artista nacional se refirió sobre el aspecto físico que tenía Magaly Medina antes de someterse a algunos ‘arreglitos’. “Ella antes era un poquito más llenita, así que de repente tiene un trauma que nunca quiere ser gorda y raja", recordó la exparticipante de “La Voz Perú”.

"Magaly (Medina) es la última que debería hablar del físico de otra persona. Lo que ella hace es un bullying y yo no creo que se sienta bien cuando alguien la insulta o le dice algo feo”, sostuvo Susan Prieto.

Magaly Medina tuvo problemas para acoplarse al formato de "Magaly TV, La Firme". Foto: La República

Como se recuerda, la conductora de “Magaly TV, la firme” siempre ha criticado el cuerpo de la modelo Tilsa Lozano. “Si hay una gorda le voy a decir gorda, si es chancha, le voy a decir chancha”, dijo la presentadora años atrás en su programa de espectáculos.

Actualmente la cantante participa en la campaña ‘Cómodos con nuestra piel’ de la marca Renzo Costa, la cual busca decir basta a la discriminación y el bullying que existe en nuestra sociedad.

Susan Prieto se luce en Instagram tras bajar de peso

Cabe mencionar que la artista de 26 años ha logrado bajar 40 kilos luego de realizar duras dietas y someterse a una operación de la banda gástrica, después de ser diagnosticaron con prediabetes.

Susan Prieto lidera campaña de "Renzo Costa"

“Todavía sigo con sobrepeso, aunque planeo bajar más, pero mi fin nunca fue ser flaquita, a mí me gusta como soy, pero lo hago por mi salud y no vanidad”, concluyó.