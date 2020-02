Magaly Medina a Janet Barboza: “No me acosté con un gerente para estar en TV”

Magaly Medina se mostró iracunda después de enterar que los conductores de “Válgame” indicaran que le “pasó franela” a Yahaira Plasencia durante la entrevista en su programa “Magaly TV, la firme”, el pasado 30 de enero.

“Se lo preguntamos todo, pero hay que decir que ella respondió bien. Hay que decir que Sergio George la ha preparado bien, qué le podemos decir si no nos consta, como dijo ella, no podemos asegurar que ellos duerman juntos, a menos que quieran que Jefferson Farfán me haga otro juicio”, argumentó la ‘Urraca’ en Instagram.

Mientras aclaraba las críticas de Kurt Villavicencio y Janet Barboza, la periodista fue cuestionada por sus seguidores sobre lo que pensaba acerca de las indirectas que le enviaron los conductores de canal 2.

“¡Ay, por favor! Esa mujer ya no se acuerda cuando la cuestionamos cuando aparentemente tenía un romance con un hombre casado, esa mujer no tiene autoridad moral para criticar, no sé cómo un canal puede contratar a cualquier improvisada, que alguna vez ha estado en la hoguera de la crítica como si fueran conductoras de TV", manifestó Magaly Medina.

En ese contexto, la estrella de ATV dejó en claro que ella no tuvo que acostarse con ningún gerente para estar en la televisión peruana.

"Muéranse, revivan y de ahí me hablan, a mí nadie me puede decir que estoy en la televisión porque me acosté con un gerente o dejé de salir con un gerente. ¡Por dios! No me hagan hablar, hay gente que no se acuerda de la otra vida de la Barboza”, reveló la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Finalmente, la periodista expresó que se siente feliz de haber tenido a Yahaira Plasencia en su set, pese a que actualmente mantiene un proceso legal con Jefferson Farfán.