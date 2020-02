Yahaira Plasencia molesta porque le piden oficializar con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia se encuentra en plena promoción de su más reciente tema, “Cobarde”, y la salsera está dando una serie de entrevistas antes de mudarse a los Estados Unidos para internacionalizar su carrera musical. Sin embargo, en su más reciente entrevista, la ‘Reina del Totó’ no pudo aguantar más y mostró cuánto le molestan las preguntas sobre su relación con Jefferson Farfán.

Esto sucedió en el programa de Mónica Cabrejos en Radio Capital, la periodista se encontraba haciendo un recuento de la carrera de Yahaira Plasencia, de lo que va a sacrificar con el hecho de mudarse a los Estados Unidos para continuar impulsando su carrera.

+Sin embargo, en ello, Mónica Cabrejos cambia el cariz de la entrevista para ahondar en su vida privada y tocar el tema de su relación con Jefferson Farfán. La también conductora de “Válgame” cuestionó si no le molesta que sólo le pregunten de su intimidad y de cuándo iban a oficializar su romance.

Ante esto, Yahaira Plasencia, mostrando cansancio por el tema expresó: “’¿Por qué no oficializas?’ Me tienen harta. (No lo hago) porque no me da la gana. Nosotros sabemos cómo manejar las cosas. Si nosotros estamos cómodos, así con una amistad viendo qué pasa, qué no pasa, chévere, sino seguimos como estamos, tranquilos, y la amistad va a estar siempre”.

Tras esto, Yahaira Plasencia detalló que de no avanzar a un siguiente nivel la relación con Jefferson Farfán el cariño se mantendrá, así como el aprecio entre las familias del deportista y la cantante.

Como se recuerda, el último jueves 30 de enero, Yahaira Plasencia asistió en calidad de exclusiva al programa de Magaly Medina, donde la salsera confesó que mantiene una relación cercana con Jefferson Farfán pero que, efectivamente, aún no son pareja, y que se encuentran viendo cómo fluyen las cosas entre ambos.