El 10 de la calle goleó en su estreno

Desde que Jefferson Farfán comenzó a brillar en el mundo del balompié peruano, su historia personal empezó a ocupar titulares y minutos en los programas de televisión no solo deportivos. El jueves 30 de enero, parte de su vida llegó a la pantalla grande y el público lo acompañó en las salas, logrando “un golazo de taquilla”, como el director Martín Casapía (22) lo definió.

La Foquita: el 10 de la calle llevó más de 50 mil espectadores y se impuso a Bad Boys para siempre con 23 mil espectadores y Espías a escondidas con 13 mil espectadores, que también debutaron en nuestra cartelera.

Coincidentemente, ambas cintas cuentan con la participación de la estrella estadounidense Will Smith, triunfo que la propia figura del Lokomotiv de Rusia destacó. “Ni en sueños pensé superar a Will Smith, estoy muy agradecido y emocionado por la acogida. Yo desde chico veía las películas y series de Will Smith, para mí es un logro inexplicable haber superado a su película” añadió el delantero, según una nota a los medios enviada por la productora Lfante Films, responsable de la cinta.

En conversación con La República, Martín Casapía no solo celebró ayer la taquilla sino que se animó –pese a que no quiso adelantarse en anunciar una secuela– a revelar que sueña con hacer una película sobre la amistad entre Farfán y Paolo Guerrero, la que incluso llevaría por título Compadres.

“A las siete de mañana, Jefferson y yo nos enteramos de los primeros números que arrojaba la taquilla. Estamos muy contentos de que el público esté recibiendo el mensaje. Hemos visto a la gente saliendo llorando del cine”, dijo, reconociendo que cuando se anunció el proyecto hubo muchas especulaciones sobre la trama que tendría su tercera película.

“Creo que hay un antes y un después. Para quienes ya la han visto, resulta toda una sorpresa. El tema de la farándula no está presente. Es una historia de lucha y de amor, una historia que nos dice que con esfuerzo los sueños se cumplen”, dice el joven director cuyas primeras cintas fueron Maligno y A tu lado.

Agrega que “Algunos pensaron que hablaríamos de Jefferson y su pareja... Melissa (Klug, madre de los dos hijos varones del futbolista) pidió ver la película antes del estreno, no quería que la película salga. Con el paso del tiempo todo fue madurando y hemos ido tomando las cosas de la mejor manera. Todo eso hizo que el proyecto continúe y que la gente quiera saber de qué trataba esta película”.

¿Es muy aventurado pensar en una secuela?

Sí, es muy temprano para hablar de algo así. Hay gente que sentía rechazo, no lo sé, de repente creen, equivocadamente, que en el cine peruano no se cuentan historias de inspiración. Tal vez, otros pensaban, como se dice criollamente: ‘¿A quién le ha ganado Farfán para que tenga su película?’. Pero creo que al ver la cinta se darán cuenta del porqué fue llevada a la pantalla grande. De hecho, hay muchas más cosas en la vida de Jefferson igual de interesantes para contar. Por ejemplo, su amistad con Paolo Guerrero. Me gustaría hacer una película sobre la amistad de estos futbolistas. Lo estoy pensando, ni él (Farfán) lo sabe (ríe). Ninguno de los dos lo sabe. Pero me gustaría decir que Lfante Films piensa en eso.

La madre de los últimos hijos de Farfán ha dicho que irá a ver la película un martes, día en que hay 2 x 1.

(Sonríe) Que vaya a verla esta primera semana porque es importante que se mantenga en cartelera . Al verla se dará cuenta de que estamos contando el crecimiento futbolístico de Jefferson Farfán. Es la historia de un sueño. No nos hemos enfocado en una historia farandulera, como se habló en un primer momento. En lo que nos hemos concentrado bien es en que el mensaje de la película llegue con honestidad.