Andy Gill fundador de banda ‘Gang of Four’ muere tras enfermedad respiratoria [FOTOS]

Andy Gill, miembro fundador y guitarrista de la banda Gang of Four, falleció a los 64 años. Así lo reveló a través de un comunicado: “La última gira de Andy en noviembre fue la única forma en que realmente iba a retirarse; con una Stratocaster alrededor de su cuello, cremosa con comentarios y ensordeciendo la primera fila”.

Los actuales compañeros de banda de Gill, Thomas McNeice, John Sterry y Tobias Humble, anunciaron la muerte del guitarrista el sábado en Twitter. No se proporcionó ninguna causa de muerte, pero la banda notó que Gill recientemente pasó un tiempo en el hospital.

PUEDES VER Victoria Ruffo y la fotografía junto a sus hijos que causa sensación en las redes sociales [FOTOS]

Además, agregó que; “Esto es muy difícil para nosotros de escribir, pero nuestro gran amigo y Líder Supremo ha muerto hoy”. Según los representantes, Gill falleció después de una “enfermedad respiratoria corta”.

La banda se formó a fines de los años setenta a raíz de la explosión punk, con la banda fusionando punk con funk y reggae, fue catalogado como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone.

PUEDES VER Mamá de Farfán culpa a Melissa Klug por ausencia de sus nietos en estreno de película

¿Quién es Andy Gill?

Nació el 1 de enero de 1956, originario de Mánchester, Reino Unido. Miembro fundador y guitarrista del grupo de rock inglés Gang of Four.

Gill también ha producido muchos de los álbumes de Gang of Four, incluido su lanzamiento más reciente de 2005, y álbumes de otros artistas como Red Hot Chili Peppers, The Jesus Lizard, The Stranglers, The Futureheads, Michael Hutchence, Killing Joke, Polysics, Fight Like Apes, Therapy? y The Young Knives.

El músico británico tocó la guitarra para Gang of Four desde el inicio de la banda de Leeds en 1976, junto con los miembros originales Jon King, Dave Allen y Hugo Burnham. Aunque la formación de la banda cambió varias veces a lo largo de los años, Gill siguió siendo el único miembro original de Gang of Four en todo momento, una carrera que abarca desde el single debut de 1978 ‘Damaged Goods’ hasta ‘Happy Now’ de 2019, su álbum de estudio más reciente.