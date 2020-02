Demi Lovato no teme ocultar sus preferencias. La cantante, quien además estará presente en el Super Bowl 2020, contó en una entrevista a una radio estadounidense sobre el momento en el que habla de su bisexualidad a sus padres, ya que se considera de género fluido.

La intérprete de “Sober” admitió no haberles dicho hasta hace menos de un par de años. “No le conté nada a mis padres de manera oficial que posiblemente acabaría enamorándome de una mujer hasta 2017″, aclaró.

Asimismo, señaló que el expresarlo la llenó de fortaleza y se sintió superada. “Fue algo muy emotivo pero también muy hermoso. Después de contárselo, me quedé temblando y llorando. Me sentía superada por la situación". También añadió que sus padres la apoyaron en todo momento y que se sintió afortunada por ello.

Demi y su papá, Patrick Lovato

Además, añadió que su padre, Patrick Lovato, no se mostró sorprendido por lo que su hija declaró. En el caso de su mamá, Dianna de la Garza, fue diferente.

“Mi madre fue la que más nerviosa se puso con el tema. Pero enseguida me dijo que lo único que quería es que yo fuera feliz. Y aquello me pareció muy bonito y maravilloso. Estoy muy agradecida”, sostuvo la cantante de “Cool for the summer”.

El futuro de Demi Lovato

El entrevistador también le preguntó sobre su futuro y si se veía como mamá. Ella confesó que todavía no sabe cómo será su destino.

Demi Lovato se mostró agradecida por todo el apoyo de sus fans cuando cantó en los Grammys 2020

En cuanto a la pregunta de planes de maternidad, ella indicó que tampoco sabe cómo será. “No sé si voy a tener hijos este año o en 10 años. No sé si lo haré con una pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan parejas”, recalcó.