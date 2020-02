Andrea Llosa defiende a Milagros Leiva: “Si le gusta llorar es su problema”

Milagros Leiva ha recibido duras críticas de parte de Magaly Medina y Juliana Oxenford, quienes no se mostraron contentas con sus maneras de trabajar ni la soportan como persona. Caso contrario con Andrea Llosa quien no solo defendió el estilo de la periodista, sino también aseguró tener una percepción positiva de ella.

En una entrevista realizada al diario Trome, Andrea Llosa habló de diversos temas y, entre ellos, también fue consultada por el estilo de su colega (hoy en Willax TV), el cual siempre se ha caracterizado por la emotividad que, en no pocas ocasiones, ha llevado a Milagros Leiva al borde de las lágrimas.

Milagros Leiva dejó ATV para mudarse a Willax TV.

Ante esto, y contrario a la opinión de Magaly Medina y Juliana Oxenford, Andrea Llosa aseguró lo siguiente: “Sí me quiebro en el programa, pero no me gusta llorar en pantallas. Si a Milagros Leiva le gusta llorar es su problema, lo hacen otros conductores. A mí, ella me cae muy bien”, aseguró.

Milagros Leiva en pleito con Juliana Oxenford

Y es que vale recordar que semanas atrás, cuando se anunció la llegada de Juliana Oxenford a ATV, Magaly Medina la invitó a su programa donde reveló muchos secretos de su vida íntima, de su pasada relación con el periodista Álvaro Ugaz.

Andrea Llosa aseguró que no tiene ningún profesional ni personal con Milagros Leiva.

Pero, en ello, Magaly Medina toca el tema de Milagros Leiva, pues se dijo que la llegada de Juliana Oxenford provocó la renuncia de la periodista. La ‘Urraca’ cuestionó si ella fue el “serrucho” de la periodista, pero esta lo negó rotundamente.

“Estoy contentísima (de llegar a ATV), pero pónganme a otro que me provoque más ‘serruchar’. Yo qué culpa tengo que ella ya no chambee acá”, dijo Juliana Oxenford entre risas.

Pero agregó que Milagros Leiva carecía de ética en el plano laboral: “Además, estaría en todo mi derecho de ser su ‘serrucho’, porque cuando tenía un programa de entrevistas me sacaba los entrevistados... no sé, son formas... a mí tampoco me cae bien, porque no me gusta la gente que juega sucio”.

Milagros Leiva responde a Juliana Oxenford

Milagros Leiva no se quedaría callada y respondería a Magaly Medina y Juliana Oxenford, asegurando que no es ‘serrucho de nadie’.

“Que vayan o no a tu programa no significa que tú juegas sucio. Me ha sorprendido lo que ha dicho Juliana... Yo vengo a una chamba a trabajar, si en el camino hago amigos, maravilloso. No soy serrucho de nadie”.

Pero no contenta con ello, la periodista aseguró que Juliana Oxenford no es un referente periodístico: “Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”.