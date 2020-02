Anahí de Cárdenas presenta a su familia: “Me han enseñado lucha, perseverancia y amor”

La modelo Anahí de Cárdenas se muestra muy activa en las redes sociales y así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram al dedicar unas emotivas palabras para su ‘clan’ que no ha dejado de apoyarla tras enterarse de su terrible enfermedad.

“Esta es mi familia directa, consanguínea. La que conozco desde que abrí el ojo y seguiré conociendo hasta el día en que me muera”, manifestó la actriz en su red social junto a una imagen en compañía de sus seres queridos.

Anahí de Cárdenas agradece apoyo de sus familiares

“Se dice que cuando uno muere y regresa a la tierra, uno escoge a sus padres, sus hermanos, a quien tiene cerca, para seguir trabajando lo que uno necesita para aprender y finalmente iluminarse”, dijo Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdenas presenta a su familia en Instagram

Asimismo, la modelo hizo reflexión sobre la importancia del rol de las personas que la rodean. “Mi familia me ha enseñado lucha, perseverancia, a soñar y el amor incondicional entre muchas otras cosas. Cada uno es esencial en mi aprendizaje y en mi crecimiento”, escribió la peruana.

Del mismo modo, resaltó el desempeño que ha obtenido junto a ellos. “Pero así como yo estoy en un camino de aprendizaje, ellos también. Por eso, así como pedimos que nos entiendan, nosotros también debemos entenderlos a ellos. No son perfectos, están acá, para aprender con nosotros”, recalcó la actriz.

Anahí de Cárdenas se mostró agredecida con respaldo recibido tras confesar que sufre de cáncer

“Muchas familias se pelean por sonseras y se alejan. No te alejes de quien has escogido para aprender en esta vida, llámalos y búscalos. Quizás esa voz que no escuchas hace tanto tiene algo que contarte. Quizás hace falta un perdóname”, finalizó la exmodelo de ‘Habacilar’.