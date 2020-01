El riesgo de una propagación del coronavirus a nivel mundial tiene preocupados a todos y uno de ellos es Coto Hernández, quien decidió volver al Perú, pero ante la alerta en nuestro país de este mal, el modelo costarricense decidió tomar medidas extremas al instante de pisar suelo peruano.

Y es que seguidores de Rodrigo González captaron al ex saliente de Yahaira Plasencia arribando al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De inmediato, el popular ‘Peluchín´ decidió publicar el video en sus historias de Instagram donde reportó el hecho.

PUEDES VER Coronavirus en Perú: cuatros casos sospechosos fueron descartados por el Minsa

Las imágenes muestran a Coto Hernández usando pantalón jean oscuro, una camisa color celeste, zapatillas blancas. El modelo lleva su maleta mientras mira hacia todos lados, pero lo curioso es que luce una mascarilla clara que le cubre la boca. Incluso está hablando por teléfono, pero sin quitarse ese objeto del rostro.

Rodrigo González, que no fue ajeno a este particular hecho, comentó lo siguiente en Instagram: “Coto (Hernández), ex saliente de la Yaha (Plasencia) llega a Lima asustado por alerta de coronavirus”.

Coto Hernández y Yahaira Plasencia

Recordemos que Coto Hernández fue vinculado como saliente de Yahaira Plasencia e, incluso, se deslizó que el modelo fue la manzana de la discordia en la relación de la salsera con el futbolista Jefferson Farfán.

De hecho, Coto Hernández fue al programa de Magaly Medina donde relató el hurto de su celular y la filtración de un supuesto video íntimo entre el costarricense con la ‘Reina del Totó’. Sin embargo, estas imágenes nunca llegaron a publicarse en programa alguno.

Coronavirus en el Perú

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) dio alerta de un posible brote de coronavirus tras registrarse 4 supuestos casos de este virus cuyo origen proviene de la China, lo cual causó gran conmoción en todo el país.

Sin embargo, hoy por hoy, los cuatro sospechosos de portar el coronavirus han sido descartados por el Minsa, ya que estos pacientes se encuentran estables y no presentan síntomas, por lo que se procederá a darles la respectiva alta del Hospital Dos de Mayo en el transcurso del día.

El informe de estas cuatro personas reveló que presentaban cuadros relacionados a síntomas con la infección respiratoria aguda, por lo que no se descartó la presencia del coronavirus.

Sin embargo, otros dos supuestos casos de este virus se encuentran en el Cusco, cuyos pacientes aún están en proceso de investigación; son una ciudadana china y su guía que comenzaron a sentirse mal durante un tour en Machu Picchu, siendo trasladados al Hospital Regional de la ciudad imperial.