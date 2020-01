Sergio George: “A los artistas les deben resbalar las críticas”

Considerado un ‘rey Midas’ en el mundo de la música, Sergio George se encuentra, una vez más, en nuestro país y ahora para la promoción de ‘Cobarde’, el reciente tema de Yahaira Plasencia, lanzado ayer a las 11 de la noche a nivel mundial.

El productor, pianista y compositor, quien trabajó en ‘Opus’, el álbum con el que Marc Anthony ganó su último Grammy, señaló que las claves para que un artista se mantenga siempre vigente es no hacer caso a las críticas.

“¿Qué debe tener? Mantener los pies sobre la tierra y pensar siempre en su público. Que no le dé importancia a las críticas, que le resbalen y se concentre en complacer a su público”, dijo ayer, ante la atenta mirada de la intérprete de ‘Y le dije no’.

En otro momento, el hombre que ha trabajado también con Luis Enrique, Tito Nieves, Víctor Manuelle, La India, Jennifer López, entre otros, habló sobre DLG, el grupo que se creó en 1985 y que son considerados los creadores de la música urbana. Y es que Wilfredo ‘Fragancia’ Crispín señaló que quien ponía la magia eran Sergio George y él, en respuesta a Huey Dunbar, con quien lleva enemistado hace años. “Es difícil que se vuelvan a juntar. Cuando estaban en su apogeo no aprovecharon su momento, tenían una oportunidad que nunca jamás va a venir de nuevo. Yo creo que han pasado muchos años y ese tema ya no me interesa. No los veo. Cada uno está en lo suyo, es parte de la historia número 15 de mi libro DLG”, dijo el productor.

En lo que también es claro Sergio George es que jamás Celia Cruz tendrá una sucesora. “Nunca jamás. ¿La India? No, ella tiene lo suyo, tampoco habrá otra India. Ella ya está en los libros de la historia de la salsa. Hace falta otra persona que traiga otra propuesta, pero no va a reemplazar a La India jamás, ni a Celia Cruz, ni a la Lupe”.

Sobre Yahaira Plasencia señaló que ha funcionado muy bien su corte salsero. “Hay varios artistas acá en Perú que están haciendo cosas buenas, este es el comienzo de la salsa peruana, para mí el futuro de la salsa viene por aquí. Con Yahaira ha sido fácil trabajar, fácil después de La India”, dijo soltando una carcajada.