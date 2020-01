A días del Super Bowl 2020, recordamos que, a través de los años, este evento deportivo ha visto desfilar a cantantes de talla mundial como el rockero Prince, Lady Gaga y hasta a la misma Madonna, pero es su forma de vestir lo que define su performance en el escenario.

Es por ello que, como una máquina del tiempo, recordaremos los looks más impactantes del show de medio tiempo.

El “Rey del Pop”, Michael Jackson enloqueció a los asistentes al realizar una presentación histórica en el Super Bowl de 1993. Con un conjunto negro y dorado de inspiración militar, el artista sumó a su look unos lentes para darle más estilo.

El 2016, Beyoncé se inspiró en este traje para deslumbrar en compañía de Bruno Mars y Coldplay, con una chaqueta de cuero negro llena de casquillos de balas al mismo estilo de “Jacko”.

Michael Jackson en el Super Bowl

Otro artista legendario que sorprendió en el Super Bowl, pero del año 2007, fue el rockero Prince. Con un traje celeste, camisa anaranjada y el cabello cubierto por una pañoleta negra le agregó su característica guitarra de cuerdas plateadas y estructura morada. Un atuendo colorido, pero acertado.

Prince en el Super Bowl

La cantante Britney Spears no se quedó atrás y protagonizó el medio tiempo del Super Bowl el 2001. Ella, junto a Aerosmith, cantó con prendas y diseños de la época: Pantalón de mezclilla a la cadera con rayas y guantes también a rayas. No podría faltar un crop top con estampado. El piercing en el ombligo fue infaltable en su look.

Britney Spears en el Super Bowl con Aerosmith. Foto de Joe Traver/Liaison

En el Super Bowl del 2015, Katy Perry inspira su vestuario en los usados en sus conciertos. Definitivamente, un “mix” de extravagancia y homenaje a la cultura pop.

Por su parte, el 2017, Lady Gaga llega al medio tiempo entre varios cambios de atuendo, en el que destacó este enterizo lleno de brillo al igual que su sombra de ojos.

Cómo olvidar a la “Reina del Pop”, Madonna, quien cantó en el Super Bowl 2012 con un atuendo romano de la firma Givenchi. Este consistía de un vestido negro de seda, guantes de cuero, cinturón con aplicaciones doradas, botas altas y una corona dorada.