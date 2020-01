Shakira confiesa que lloró porque ‘no le quedó bien’ el outfit que pensaba usar en el Super Bowl

Las cantantes Jennifer Lopez y Shakira ofrecieron una conferencia de prensa en el hotel Hilton de Miami, donde revelaron algunos detalles de su preparación para el concierto que ofrecerán en el medio tiempo del Super Bowl, el próximo domingo 2 de febrero. Entre las confesiones que hizo la colombiana, admitió que se encuentra muy nerviosa por el show y que atravesó un hilarante momento al probarse los outfits tentativos para el gran evento deportivo.

“Anoche (el miércoles en la noche) me dormí a las 4.00 de la mañana probándome un ‘short’ y me puse a llorar porque no me quedaba bien”, contó la cantautora barranquillera, entre las risas de los presentes y su colega JLo.

“Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo”, acotó Shakira, quien prometió junto a la “Diva del Bronx” que brindarán un espectáculo cargado de fuertes influencias latinoamericanas.

Jennifer Lopez y Shakira

Jennifer Lopez también quiso contar algunos detalles acerca de su participación en uno de los eventos deportivos más esperados de todo el mundo. La intérprete de “El anillo” estuvo al borde del llanto cuando expresó que sus padres de origen puertorriqueño, Guadalupe Rodríguez y David Lopez, están emocionados y orgullosos “de ver a su hija aquí”.

Jennifer Lopez y Shakira

Ambas estrellas del pop resaltaron que su actuación en esta edición del Super Bowl será un paso más para “redefinir el concepto de la edad, la fuerza, la disciplina y qué significa ser una latina”.

“Los dos equipos en el Super Bowl son liderados por mujeres. Dos mujeres, dos latinas están en el medio tiempo. Ese ya es un mensaje de empoderamiento a todas las niñas que nos estén viendo”, apuntó Lopez.