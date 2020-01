Priyanka Chopra devela detalle que nadie notó sobre su revelador vestido para los Grammy

Priyanka Chopra hizo su primera incursión en la ceremonia de los Grammy de la mano de su esposo Nick Jonas, quien se presentó durante la ceremonia junto a los otros integrantes de los Jonas Brothers. Sin duda, cuando pisó la alfombra roja captó la mirada de todos los asistentes debido al sensual escote de su vestido.

Muchos expertos expresaron su disconformidad por la elección de la modelo, ya que era un ‘look’ muy arriesgado y revelador para el evento, pues pudo haber mostrado de ‘más’ sin querer. Sin embargo, durante una entrevista con el medio US Weekly, la también actriz reveló su secreto para evitar ser la protagonista de un bochornoso suceso.

PUEDES VER Priyanka Chopra sorprende con revelador escote en los Grammy 2020

Como se recuerda, Priyanka Chopra usó un vestido tipo ‘túnica’ de color blanco, con flecos en las mangas y un pronunciado escote que bajaba hasta su ombligo. Durante su conversación con el medio, comentó que sus diseñadores adaptaron la forma del vestido a su figura, para así evitar que algunas partes del mismo quedaran sueltas.

Priyanka Chopra deslumbra con su pronunciado escote.

“Cuando Ralph & Russo hacen un vestido para mi o me hacen trajes, ellos siempre lo ajustan a mi cuerpo, teniendo en cuenta todos estas situaciones [accidentes con el vestuario]”, expresó.

Además también reveló que los encargados de vestirla encontraron una creativa solución para contener su ‘escote’. “Y aunque las personas piensen que [el escote] sería algo difícil de manejar, ellos encontraron esta increíble tela que era de mi tono de piel y lo usaron para poder sostener el vestido. Ni siquiera puedes verlo en las imágenes... era como una red", continuó.

PUEDES VER Esposas de los Jonas Brothers se muestran orgullosas en los Premios Grammy

La cónyuge de Nick Jonas dejó en claro que ella no tomaría ningún riesgo durante la ceremonia. “Cuando decido usar un atuendo, no soy de las que se sienten nerviosas, porque cuando salgo de la puerta, me siento segura. No salgo si no estoy súper segura", finalizó Priyanka Chopra.